Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Misiones este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de 10°. Con vientos de 10 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Noroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Sureste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 10 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 16°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:33
Puesta del sol17:57
Horas de luz10h 24m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:33 y se pone a las 17:57, dando aproximadamente 10h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 10 - 23 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sur 6 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 12° 12° Sur 7 - 11 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sur 6 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sur 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sur 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 7 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Sureste 3 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Suroeste 2 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Oeste 1 - 11 km/h 0% Cubierto
14:00 15° 15° Noreste 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 15° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Norte 4 - 12 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Sur 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Sureste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Sureste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Este 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Misionestiempo en Misiones hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Llueve el Día del Padre en Buenos Aires?:el pronóstico para este domingo 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

    ¿Llueve el Día del Padre en Buenos Aires?: el pronóstico para este domingo 21 de junio, según el Servicio Meteorológico Nacional

  2. ¿Calor durante el invierno 2026?:cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

    ¿Calor durante el invierno 2026?: cómo impactará el fenómeno El Niño en la Argentina, según expertos

  3. Pronóstico extendido para Santa Cruz:qué esperar este 20 de junio de 2026

    Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar este 20 de junio de 2026

  4. Bomba meteorológica en Buenos Aires:hasta cuándo durarán las lluvias y la ola polar con temperaturas mínimas de 3 grados

    Bomba meteorológica en Buenos Aires: hasta cuándo durarán las lluvias y la ola polar con temperaturas mínimas de 3 grados

  5. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma Laboral:cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Reforma Laboral: cuáles son los gremios clave que deberán discutir sus convenios de trabajo

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

¿Hay que asociar el CUD a la SUBE para viajar gratis? El Gobierno aclaró los pasos a seguir con el certificado de discapacidad

Alerta en el interior del país:empresas de colectivos podrían reducir o cancelar servicios desde el lunes 22 de junio

Economía

Góndolas en rojo:cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Góndolas en rojo: cuánto cayeron las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings en el primer cuatrimestre, según el INDEC

Becas Progresar de ANSES:el cronograma de cobro en junio de 2026

Aguinaldo 2026:hasta cuándo se puede cobrar y cómo se calcula

No hubo acuerdo:ATE rechazó la propuesta salarial del Gobierno en paritarias

Internacionales

Misión diplomática:enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

Misión diplomática: enviados de Donald Trump viajan a Suiza para reactivar las conversaciones con Irán

¿Confusión o información engañosa? Irán impone requisitos para atravesar el estrecho de Ormuz y genera incertidumbre

Escándalo mundial:Donald Trump afirmó que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió con un fuerte descargo

Hallan en París una partitura inédita de Mozart y será estrenada en la Fiesta de la Música