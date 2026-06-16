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El tiempo en Neuquén hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo soleado, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 15 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Suroeste 3 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 13 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 16 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:49
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:49 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 32 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 28 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 6 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 15 - 28 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 16 - 29 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 16 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 13 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Oeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Oeste 8 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sur 1 - 6 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sureste 5 - 7 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Sureste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 11 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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