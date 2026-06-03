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¿Qué ropa usar hoy en Neuquén? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Niebla
Viento
Oeste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 3 - 6 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:43
Puesta del sol18:17
Horas de luz9h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:43 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 9h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Noreste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noreste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 11° Norte 3 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Oeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 10° Oeste 5 - 14 km/h 0% Niebla
08:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Niebla
09:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 10° Oeste 7 - 14 km/h 0% Niebla
11:00 11° 11° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Oeste 8 - 17 km/h 0% Cubierto
13:00 13° 13° Oeste 8 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
15:00 13° 13° Oeste 6 - 14 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Noroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
17:00 13° 13° Norte 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 4 - 7 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Norte 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Norte 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Noroeste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Oeste 4 - 6 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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