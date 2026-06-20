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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del tiempo hoy, 20 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico para Neuquén este 20 de junio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 25 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 19 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
13°
Viento
Oeste 20 - 49 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 20 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 25 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:50
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación37%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 20 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:50 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 20 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 25 - 52 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 10 - 22 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 20 - 37 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 19 - 39 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Oeste 14 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 12 - 29 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 23 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Oeste 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Oeste 24 - 49 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 25 - 52 km/h 0% Nubes y claros
17:00 13° 13° Oeste 20 - 49 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Oeste 19 - 39 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 21 - 39 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Oeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Oeste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 20 - 38 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 18 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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