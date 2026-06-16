Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El tiempo en Río Negro hoy, 16 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo soleado, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 16 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Sur 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 10 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 23 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación3%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 16 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:35 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 16 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 45 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 13 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Suroeste 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 16 - 31 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 14 - 29 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Suroeste 15 - 25 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Suroeste 15 - 28 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Suroeste 20 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Suroeste 22 - 42 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Suroeste 23 - 43 km/h 0% Soleado
15:00 13° 13° Suroeste 23 - 45 km/h 0% Soleado
16:00 12° 12° Sur 23 - 44 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Sur 18 - 41 km/h 0% Soleado
18:00 10° Sur 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sur 13 - 25 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 10 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina:la fecha y hora exactas

    Cuándo empieza el invierno 2026 en Argentina: la fecha y hora exactas

  2. Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires:cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

    Frío, lluvias y tormentas en Buenos Aires: cuándo llega el mal tiempo y cómo seguirá el clima esta semana

  3. Frío polar en Buenos Aires:hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y qué día mejora el tiempo

    Frío polar en Buenos Aires: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y qué día mejora el tiempo

  4. A preparar el paraguas:cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el pronóstico

    A preparar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias y tormentas a Buenos Aires, según el pronóstico

  5. Clima en Neuquén:cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026

    Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 15 de junio de 2026
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Hurlingham no cambia de nombre:la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

Hurlingham no cambia de nombre: la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que realizaron un viaje de Misión Humanitaria:el comunicado de Cancillería

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Economía

Calendario de pagos ANSES después del feriado:quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Internacionales

Cumbre del G7:el pacto de Estados Unidos e Irán domina la agenda y expone tensiones entre Trump y Macron

Cumbre del G7: el pacto de Estados Unidos e Irán domina la agenda y expone tensiones entre Trump y Macron

Video:un bombardero estadounidense B-52 se estrelló después de despegar de una base militar en California

Ni Europa ni Asia:este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Pese al acuerdo con Estados Unidos, Lagarde advierte que la crisis con Irán “no ha terminado”