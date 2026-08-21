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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 18 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 26 - 53 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 28 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:52
Puesta del sol18:37
Horas de luz10h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:52 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 28 - 53 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 16 - 29 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 16 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 17 - 30 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 18 - 31 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 25 - 48 km/h 0% Soleado
12:00 10° Suroeste 25 - 49 km/h 0% Soleado
13:00 10° 10° Suroeste 26 - 49 km/h 0% Soleado
14:00 10° 10° Suroeste 27 - 52 km/h 0% Soleado
15:00 10° 10° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Soleado
16:00 10° Suroeste 28 - 53 km/h 0% Soleado
17:00 10° Suroeste 26 - 53 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 20 - 49 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 15 - 36 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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