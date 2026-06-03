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¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (3.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 22 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Norte 15 - 27 km/h
Lluvia
70% 0.8 mm
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 10 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 24 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 3.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:28
Puesta del sol17:51
Horas de luz9h 23m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:28 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 9h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 3.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 42 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Norte 23 - 40 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Norte 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Norte 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Norte 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Norte 24 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Norte 23 - 41 km/h 0% Cubierto
07:00 12° 12° Norte 22 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Norte 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Norte 22 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Norte 23 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 13° 13° Norte 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 13° 13° Norte 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 21 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Norte 20 - 40 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Norte 17 - 37 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Norte 16 - 29 km/h 60% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Norte 15 - 27 km/h 70% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Norte 14 - 26 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 13° 13° Norte 13 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 12° 12° Norte 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 12° 12° Noroeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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