¿Qué ropa usar hoy en Río Negro? El pronóstico para este 5 de julio de 2026

La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 5 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 9° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 0° para este 5 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana Soleado -1° Viento Noroeste 9 - 15 km/h Lluvia 0% Tarde Soleado 7° Viento Norte 10 - 26 km/h Lluvia 0% Noche Cielo despejado 2° Viento Norte 10 - 17 km/h Lluvia 0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 0° y llegará a una máxima de 9°. Viento: 15 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de -1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 2°.

Mañana se esperan 10° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9° Mínima: 0° Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares Salida del sol 08:36 Puesta del sol 17:55 Horas de luz 9h 19m Fase lunar Menguante Iluminación 88%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 5 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 0° y una máxima de 9°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro? El sol sale hoy en Río Negro a las 08:36 y se pone a las 17:55, dando aproximadamente 9h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro? El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro? El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro? Para este 5 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 15 - 26 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición 01:00 1° 0° Norte 6 - 16 km/h 0% Cielo despejado 02:00 1° 1° Noroeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado 03:00 1° 1° Noroeste 12 - 19 km/h 0% Cielo despejado 04:00 1° 1° Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado 05:00 0° 0° Noroeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado 06:00 0° 0° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado 07:00 -1° -1° Noroeste 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado 08:00 -1° -1° Noroeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado 09:00 -1° -1° Noroeste 9 - 15 km/h 0% Soleado 10:00 1° 1° Norte 12 - 19 km/h 0% Soleado 11:00 3° 1° Norte 10 - 20 km/h 0% Soleado 12:00 5° 3° Norte 10 - 22 km/h 0% Soleado 13:00 7° 5° Norte 11 - 24 km/h 0% Soleado 14:00 8° 5° Norte 14 - 29 km/h 0% Soleado 15:00 8° 6° Noroeste 15 - 30 km/h 0% Soleado 16:00 8° 6° Norte 14 - 30 km/h 0% Soleado 17:00 7° 5° Norte 10 - 26 km/h 0% Soleado 18:00 5° 3° Norte 8 - 18 km/h 0% Soleado 19:00 4° 2° Norte 9 - 14 km/h 0% Cielo despejado 20:00 3° 1° Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado 21:00 3° 0° Norte 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado 22:00 2° 0° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado 23:00 2° 2° Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado 24:00 1° 1° Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado