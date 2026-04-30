Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Niebla
12°
Viento
Este 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 9 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noroeste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 12 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 19°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:54
Horas de luz11h 11m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:43 y se pone a las 18:54, dando aproximadamente 11h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 34 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 10° Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 10° 10° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Sureste 3 - 8 km/h 0% Niebla
05:00 10° Noreste 2 - 9 km/h 0% Niebla
06:00 10° 10° Noroeste 2 - 11 km/h 0% Niebla
07:00 10° 10° Oeste 2 - 12 km/h 0% Niebla
08:00 10° 10° Sureste 4 - 13 km/h 0% Niebla
09:00 12° 12° Este 3 - 15 km/h 0% Niebla
10:00 13° 13° Norte 4 - 17 km/h 0% Cubierto
11:00 15° 15° Noreste 5 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Noreste 9 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Norte 11 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 11 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Norte 12 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Noreste 11 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Norte 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Noreste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Este 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 2 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 11° 11° Noroeste 3 - 12 km/h 0% Neblina
24:00 11° 11° Sureste 4 - 13 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.