comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Salta: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 25°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Suroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
24°
Viento
Este 14 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Este 3 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 25°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol19:06
Horas de luz11h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Salta indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:43 y se pone a las 19:06, dando aproximadamente 11h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 14 - 32 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 12° Suroeste 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Sur 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 18° 18° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 21° 21° Sur 4 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 23° 25° Sur 3 - 17 km/h 0% Soleado
14:00 24° 25° Este 5 - 18 km/h 0% Soleado
15:00 25° 25° Este 9 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 25° 25° Este 12 - 29 km/h 0% Soleado
17:00 24° 25° Este 14 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 22° 22° Noreste 13 - 32 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noreste 8 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 15° 15° Noreste 4 - 18 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Este 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 14° 14° Este 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La ola polar golpea a Buenos Aires:cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

    La ola polar golpea a Buenos Aires: cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

  2. Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  3. Pronóstico en Santiago del Estero:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  4. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  5. Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires:los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller:“La eliminamos ya o estamos jodidos”

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller: “La eliminamos ya o estamos jodidos”

Javier Milei viaja este viernes a Rosario para participar del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Economía

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo:cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo: cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo en 30 empresas del país

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Internacionales

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas