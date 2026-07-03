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¿Qué ropa usar hoy en Salta? El pronóstico para este 3 de julio de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 6°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Salta la linda.
Salta la linda. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta? Para este 3 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza entre las 17h y las 18h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 7 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Este 11 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 8 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 12 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:45
Horas de luz10h 39m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 3 de julio de 2026, el pronóstico en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 08:06 y se pone a las 18:45, dando aproximadamente 10h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 30% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 3 de julio de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 12 - 38 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 1 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Norte 6 - 25 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Noroeste 7 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Noreste 4 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 3 - 25 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 9 - 28 km/h 0% Cubierto
07:00 Noroeste 5 - 26 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 6 - 26 km/h 0% Cubierto
09:00 Noroeste 7 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 8 - 25 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 9 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 8 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 Norte 7 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 Este 12 - 33 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 9 - 35 km/h 0% Cubierto
16:00 Noreste 10 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Este 11 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 8 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Este 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 8 - 29 km/h 0% Cubierto
21:00 Norte 7 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 8 - 29 km/h 0% Cubierto
23:00 Noroeste 9 - 28 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 7 - 28 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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