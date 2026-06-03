¿Qué ropa usar hoy en Salta? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Salta se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.

Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.