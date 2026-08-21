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Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sureste 12 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Sureste 19 - 44 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 21 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 18°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol19:11
Horas de luz11h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:03 y se pone a las 19:11, dando aproximadamente 11h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 21 - 48 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 8 - 19 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Sureste 7 - 15 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sureste 12 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 13° 13° Sureste 16 - 34 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Sur 18 - 39 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Sur 19 - 41 km/h 0% Soleado
13:00 17° 17° Sureste 20 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Sureste 21 - 47 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 20 - 47 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 20 - 46 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Sureste 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Sureste 18 - 42 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Sur 15 - 39 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Sur 12 - 30 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Sur 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Sur 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Sureste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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