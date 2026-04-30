Canal 26
Por Canal 26
jueves, 30 de abril de 2026, 10:00
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.
Villa Mercedes, en San Luis. Foto: argentina.gob.ar.

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Soleado
14°
Viento
Norte 7 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Noroeste 7 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Norte 11 - 19 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 23°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:46
Horas de luz10h 48m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:58 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 30 de abril de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Noreste 11 - 12 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Noreste 9 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Norte 13 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Norte 13 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Este 9 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Este 13 - 9 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 12° 12° Norte 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Norte 7 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 17° 17° Norte 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 20° Noroeste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 21° Noroeste 8 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Noroeste 6 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Noroeste 7 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 25° Noroeste 7 - 27 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Noroeste 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 20° Oeste 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Soleado
20:00 16° 16° Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
21:00 15° 15° Norte 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Norte 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Norte 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.