El tiempo en San Luis hoy, 30 de abril de 2026: ¿va a llover?
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 23°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 30 de abril de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 30 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:58
|Puesta del sol
|18:46
|Horas de luz
|10h 48m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|99%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 30 de abril de 2026, el pronóstico en San Luis indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 07:58 y se pone a las 18:46, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 30 de abril de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|12°
|Noreste 11 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 9 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|13°
|13°
|Norte 13 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|12°
|12°
|Norte 13 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|11°
|11°
|Este 9 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Este 13 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|13°
|13°
|Norte 7 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|14°
|14°
|Norte 7 - 14 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|17°
|17°
|Norte 8 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|19°
|19°
|Norte 8 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|20°
|20°
|Noroeste 10 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|21°
|21°
|Noroeste 8 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|22°
|Noroeste 6 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|25°
|Noroeste 7 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|25°
|Noroeste 7 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|22°
|22°
|Noroeste 7 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|20°
|20°
|Oeste 5 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|17°
|17°
|Noroeste 4 - 13 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|16°
|16°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|15°
|15°
|Norte 7 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|15°
|15°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|14°
|14°
|Norte 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Norte 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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San Luis Clima en
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