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Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Este 28 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Este 30 - 60 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Este 31 - 57 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 31 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:56
Puesta del sol19:00
Horas de luz11h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en San Luis indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 07:56 y se pone a las 19:00, dando aproximadamente 11h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 31 - 62 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Este 19 - 36 km/h 0% Cielo despejado
02:00 17° 17° Este 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Este 17 - 30 km/h 0% Cielo despejado
04:00 12° 12° Este 17 - 31 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Este 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Este 19 - 34 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Este 17 - 34 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 22 - 38 km/h 0% Soleado
09:00 Este 28 - 52 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 30 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Este 31 - 61 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Este 31 - 62 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 31 - 62 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Este 31 - 62 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 30 - 61 km/h 0% Soleado
16:00 15° 15° Este 30 - 61 km/h 0% Soleado
17:00 14° 14° Este 30 - 60 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Este 29 - 58 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Este 30 - 56 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 30 - 57 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 31 - 57 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Este 31 - 57 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Este 29 - 57 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Este 28 - 54 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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