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¿Qué ropa usar hoy en San Luis? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Merlo, San Luis.
Merlo, San Luis. Foto: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sur 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
15°
Viento
Sureste 4 - 17 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 10 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:21
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 4m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:21 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 10 - 18 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Noroeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Este 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 13° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 13° 13° Este 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 13° 13° Este 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Este 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 12° 12° Este 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Sureste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Sureste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 17° 17° Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Suroeste 4 - 16 km/h 0% Cubierto
14:00 19° 19° Oeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Oeste 5 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 19° 19° Oeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 18° Sur 5 - 17 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sur 4 - 15 km/h 0% Cubierto
19:00 16° 16° Sur 6 - 12 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 16° 16° Sureste 5 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 16° 16° Sureste 10 - 17 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Sureste 4 - 17 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Este 3 - 7 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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