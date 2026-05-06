Temperaturas y lluvias en San Luis: los datos del tiempo hoy, 6 de mayo de 2026
Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.9 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 6 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis
Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 9°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:03
|Puesta del sol
|18:40
|Horas de luz
|10h 37m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|80%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?
Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 08:03 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noreste 5 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|15°
|15°
|Noreste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|15°
|15°
|Noreste 5 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|14°
|14°
|Noreste 3 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|13°
|13°
|Noreste 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|13°
|13°
|Noreste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|14°
|14°
|Noreste 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|14°
|14°
|Noreste 8 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|15°
|15°
|Noreste 9 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|19°
|19°
|Noreste 6 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|21°
|Sur 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|23°
|25°
|Oeste 6 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|24°
|25°
|Noroeste 15 - 39 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|25°
|26°
|Noroeste 21 - 46 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|26°
|Noroeste 21 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|25°
|26°
|Noroeste 19 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|23°
|25°
|Noroeste 15 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|22°
|24°
|Noroeste 9 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|20°
|20°
|Noroeste 5 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|20°
|20°
|Noreste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|19°
|19°
|Norte 11 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|19°
|19°
|Norte 11 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 34 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|13°
|13°
|Sureste 10 - 33 km/h
|40% 0.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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