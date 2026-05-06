Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 6 de mayo de 2026, 06:30
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Viajar al siglo XVIII en San Luis
Viajar al siglo XVIII en San Luis Foto: agenciasanluis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 6 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 6 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis

Mañana
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Noroeste 15 - 43 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 11 - 30 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 26°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:40
Horas de luz10h 37m
Fase lunarMenguante
Iluminación80%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis?

Para este 6 de mayo de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 08:03 y se pone a las 18:40, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 6 de mayo de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noreste 5 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Noreste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Noreste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Noreste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Noreste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Noreste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Noreste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 15° 15° Noreste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 19° Noreste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 21° 21° Sur 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 23° 25° Oeste 6 - 27 km/h 0% Nubes y claros
13:00 24° 25° Noroeste 15 - 39 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 26° Noroeste 21 - 46 km/h 0% Nubes y claros
15:00 25° 26° Noroeste 21 - 45 km/h 0% Nubes y claros
16:00 25° 26° Noroeste 19 - 42 km/h 0% Nubes y claros
17:00 23° 25° Noroeste 15 - 43 km/h 0% Nubes y claros
18:00 22° 24° Noroeste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Noroeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 20° 20° Noreste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 19° Norte 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 19° 19° Norte 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sur 11 - 34 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Sureste 10 - 33 km/h 40% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.