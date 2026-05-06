Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.9 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 19°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 9°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.