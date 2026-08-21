comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza a las 14h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 31 - 52 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 35 - 62 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 29 - 49 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 43 - 74 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:36
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:36 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 43 - 74 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Suroeste 32 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Suroeste 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 31 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 31 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 31 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Suroeste 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 31 - 52 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 32 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Suroeste 32 - 58 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 34 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 42 - 70 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 43 - 73 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 40 - 73 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 36 - 67 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 35 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 33 - 60 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 32 - 54 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 29 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 29 - 49 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 27 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 25 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santa Cruztiempo en Santa Cruz hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. La ola polar golpea a Buenos Aires:cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

    La ola polar golpea a Buenos Aires: cuál será el día más frío y cuándo mejora el tiempo

  2. Pronóstico en Tucumán:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  3. Pronóstico en Santiago del Estero:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  4. Pronóstico en Santa Fe:cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

    Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

  5. Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires:los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026

    Temperaturas y lluvias en Ciudad de Buenos Aires: los datos del clima hoy, 20 de agosto de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller:“La eliminamos ya o estamos jodidos”

Los chats que complican a Fernando Cerimedo en la causa por el ataque a Nadia Beller: “La eliminamos ya o estamos jodidos”

Javier Milei viaja este viernes a Rosario para participar del 142° aniversario de la Bolsa de Comercio

Javier Milei prometió dar otro recital tras la inflación mayorista del 0,8%:“Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”

La CGT y las CTA marcharon al Ministerio de Economía por las familias endeudadas y reclamaron “un programa de refinanciación”

Economía

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo:cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

ANSES confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo: cuánto cobrarán los beneficiarios en septiembre 2026

Dato del INDEC:la actividad económica se recuperó un 0,8% mensual en junio y acumuló una suba del 1,9% en el primer semestre de 2026

La Expo Empleo convocó a 10.000 personas para postularse a más de 600 puestos de trabajo en 30 empresas del país

Cierran Aeroparque por casi 3 días en agosto:desde cuándo y qué pasará con los 900 vuelos afectados

Internacionales

Los videos impactantes del terremoto en Perú:una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Los videos impactantes del terremoto en Perú: una enorme nube de polvo cubrió la zona rural de Ayacucho

Arreglaban una calle y lo que apareció debajo sorprendió a los arqueólogos:hallaron un barrio medieval intacto

Video angustiante:las imágenes del accidente de helicóptero que dejó siete muertos en un safari de Kenia

Susto a bordo:así quedó el avión tras chocar con una estructura que le quebró una de las alas