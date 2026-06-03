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¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 10°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (6.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 10° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Norte 13 - 28 km/h
Lluvia
90% 1.4 mm
Tarde
Soleado
Viento
Suroeste 27 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 32 - 53 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 6.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:33
Puesta del sol17:36
Horas de luz8h 3m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:33 y se pone a las 17:36, dando aproximadamente 8h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 6.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 32 - 53 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 27 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 29 - 46 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noreste 32 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 31 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 30 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 26 - 49 km/h 50% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 Norte 23 - 42 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Norte 18 - 37 km/h 90% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Norte 13 - 28 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Noroeste 11 - 21 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Oeste 19 - 29 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Oeste 24 - 40 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 27 - 43 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 29 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 27 - 47 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Suroeste 27 - 45 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 19 - 37 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 15 - 27 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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