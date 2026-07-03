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¿Qué ropa usar hoy en Santa Cruz? El pronóstico para este 6 de julio de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 9°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 6 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 6 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 7 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 1 - 6 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noreste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 31 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:43
Puesta del sol17:39
Horas de luz7h 56m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:43 y se pone a las 17:39, dando aproximadamente 7h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 6 de julio de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 56 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 25 - 43 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 12 - 28 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 8 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Oeste 9 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Oeste 10 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Norte 0 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noreste 1 - 2 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Noreste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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