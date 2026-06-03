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¿Qué ropa usar hoy en Santa Fe? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Este 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
17°
Viento
Este 9 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Este 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 15 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:06
Horas de luz10h 11m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:55 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 10h 11m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 15 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Este 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
02:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 12° Este 10 - 19 km/h 0% Cubierto
04:00 12° 12° Este 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Este 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Este 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Este 9 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Noreste 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Este 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 14° 14° Noreste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Este 9 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Este 8 - 20 km/h 0% Cubierto
13:00 16° 16° Este 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 18° 18° Noreste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 18° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Noreste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
17:00 17° 17° Este 9 - 22 km/h 0% Cubierto
18:00 16° 16° Este 11 - 18 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Este 13 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Este 14 - 24 km/h 0% Cubierto
21:00 16° 16° Este 14 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Este 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Este 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 16° 16° Este 14 - 26 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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