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¿Qué ropa usar hoy en Santiago del Estero? El pronóstico para este 3 de julio de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 3 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 11° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 18h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero

Mañana
Cubierto
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 11°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:34
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación88%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero?

Para este 3 de julio de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 08:08 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 3 de julio de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 6 - 17 km/h 0% Cubierto
02:00 Sureste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Este 8 - 15 km/h 0% Cubierto
07:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 Este 10 - 21 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
10:00 Este 10 - 22 km/h 0% Cubierto
11:00 Este 11 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 Este 11 - 26 km/h 0% Cubierto
13:00 Este 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Noreste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Noreste 15 - 34 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Noreste 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Noreste 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noreste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Noreste 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Noreste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cubierto
23:00 Este 9 - 17 km/h 0% Cubierto
24:00 Este 11 - 22 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Santiago del Esterotiempo en Santiago del Estero hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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