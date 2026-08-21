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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 21 de agosto de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 4°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.7 mm), el día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso.

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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 21 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nevada con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 18 - 54 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 22 - 63 km/h
Lluvia
70% 0.4 mm
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 22 - 59 km/h
Lluvia
80% 0.3 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nevada con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 43 - 66 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 4°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:40
Puesta del sol18:33
Horas de luz9h 53m
Fase lunarCreciente
Iluminación64%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 21 de agosto de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 08:40 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 9h 53m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nevada con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 21 de agosto de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 43 - 66 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 37 - 51 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Suroeste 43 - 49 km/h 0% Cubierto
03:00 Suroeste 16 - 50 km/h 0% Cubierto
04:00 Suroeste 16 - 50 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 14 - 50 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 15 - 48 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 14 - 48 km/h 0% Cubierto
08:00 Suroeste 15 - 47 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 18 - 54 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Suroeste 18 - 55 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Suroeste 17 - 54 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Suroeste 17 - 57 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Suroeste 18 - 57 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Suroeste 20 - 61 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Suroeste 20 - 61 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Suroeste 21 - 61 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Suroeste 22 - 63 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 24 - 65 km/h 60% 0.3 mm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 22 - 66 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
20:00 Suroeste 20 - 63 km/h 70% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 19 - 59 km/h 70% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 Suroeste 22 - 59 km/h 80% 0.3 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 20 - 60 km/h 60% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 Suroeste 18 - 55 km/h 40% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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