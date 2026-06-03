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¿Qué ropa usar hoy en Tierra del Fuego? El pronóstico para este 3 de junio de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 03:30
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La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos.
La provincia más austral de Argentina quiere hacer respetar la soberanía argentina y la defensa de sus recursos. Foto: Gobierno de Tierra del Fuego.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 3 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noreste 7 - 39 km/h
Lluvia
80% 0.3 mm
Tarde
Cubierto
Viento
Oeste 1 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 3 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 19 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:46
Puesta del sol17:16
Horas de luz7h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación91%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de junio de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:46 y se pone a las 17:16, dando aproximadamente 7h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 7.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 3 de junio de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 59 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 15 - 40 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 11 - 46 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 16 - 55 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Norte 18 - 59 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Norte 15 - 56 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noreste 11 - 52 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Noreste 9 - 43 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Noreste 7 - 39 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Norte 4 - 32 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Noroeste 4 - 24 km/h 90% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Noroeste 7 - 22 km/h 90% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Noroeste 6 - 21 km/h 90% 1.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Noroeste 2 - 16 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Noroeste 2 - 13 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Oeste 2 - 16 km/h 80% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Oeste 1 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 Noroeste 1 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Noroeste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Norte 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 2 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Norte 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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