La explicación de la foto en la que Messi baña a Lamine Yamal de pequeño, contada por el fotógrafo

Joan Monfort sacó la foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal. Foto: EFE

A medida que Lamine Yamal avanza en la Eurocopa, registros que parecían insuperables e inalterables van cediendo con el paso firme del jugador de España, que tras su partido contra Francia pulverizó otro récord histórico: superó a Pelé como el jugador más joven de la historia en jugar una semifinal de un gran torneo (Mundial, Eurocopa y Copa América).

Este y otros récords que va consiguiendo, decantan en que el mundo del fútbol quede rendido a sus pies a la corta edad de 16 años.

Lamine Yamal. Foto: EFE.

Lamine Yamal. Foto: EFE.

La fascinación por el joven jugador del Barcelona incluso creció exponencialmente cuando se dieron a conocer imágenes en las que se puede ver a Lionel Messi bañando a Lamine Yamal cuando tan solo era un bebé.

La historia detrás de las fotos virales de Messi y Lamine Yamal

Cuando el fotógrafo Joan Monfort tomó fotografías de Lionel Messi con un bebé para un calendario con fines benéficos hace casi 17 años, sabía que el argentino sería una figura mundial. Pero lo que no sabía es que el pequeño sería uno de los culpables de darle el pase a la final de la Eurocopa 2024 a España.

La foto tomada en 2007 se viralizó después de que el padre de Yamal la publicara en Instagram con el texto: “El inicio de dos leyendas”.

Lamine Yamal. Foto: EFE.

Lamine Yamal. Foto: EFE.

Ante la repercusión que generó semejante coincidencia, Monfort dijo que la sesión de fotos ocurrió en el vestuario de visitantes en el Camp Nou, cuando Lamine tenía pocos meses de edad.

Los jugadores de Barcelona se fotografiaron con niños pequeños para un calendario como parte de actividades de caridad: “Hicimos el calendario con la ayuda de UNICEF. Así que UNICEF hizo un sorteo en el barrio de Roca Fonda de Mataró, donde vivía la familia de Lamine. Se apuntaron al sorteo para hacerse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Y ganaron”, dijo Monfort.

Lamine Yamal. Foto: EFE.

Lamine Yamal. Foto: EFE.

“Messi es un tipo muy introvertido”, dijo Monfort. “Venía saliendo del vestidor y de repente se encuentra en otro vestuario con una tina de plástico llena de agua y un bebé dentro. Fue complicado. Al principio ni siquiera sabía cómo sujetarlo”, comentó el profesional.

Para concluir, el fotógrafo dijo que “es muy emocionante estar asociado con algo que ha causado tal sensación”, porque “los astros se alinean cuando Lamine se encuentra con Messi. La casualidad y la suerte juegan un papel importantísimo”