La dieta secreta de Lionel Messi que marcó un antes y un después en su carrera: alimentos prohibidos, mate y plato favorito saludable

La dieta secreta de Messi que marcó un antes y un después en su carrera. Foto: Reuters (Hannah Mckay)

A los 39 años, cuando la lógica del fútbol indica que la mayoría de los jugadores ya dejaron atrás sus mejores versiones, Lionel Messi continúa desafiando el paso del tiempo. El capitán de la Selección Argentina fue una de las grandes figuras del Mundial 2026 y lideró el sueño albiceleste de conquistar la cuarta estrella y defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Pero detrás de esa vigencia física y futbolística no existe ninguna receta mágica. Hay talento, por supuesto. También una mentalidad competitiva única. Sin embargo, hay un aspecto menos visible que explica buena parte de este fenómeno: la profunda transformación alimentaria que inició Messi hace más de una década junto al nutricionista italiano Giuliano Poser.

El secreto mejor guardado de Messi: la dieta que cambió su carrera para siempre

Cuando Poser comenzó a trabajar con el astro rosarino en 2014, por recomendación de su ex compañero Martín Demichelis, el objetivo era claro: optimizar su rendimiento físico y reducir los problemas musculares que habían acompañado varios tramos de su carrera. La receta se construyó sobre cinco pilares fundamentales:

Agua

Aceite de oliva

Cereales integrales

Frutas frescas

Verduras frescas

La dieta de Messi se basa en cinco pilares fundamentales: agua, aceite, cereales, frutas y verduras. Foto: Unsplash

A partir de esa base, la alimentación de Messi dio un giro radical. Poser también promovió el consumo de frutos secos y semillas, alimentos ricos en grasas saludables, vitaminas y minerales esenciales para un deportista de alto rendimiento.

La idea no consistía en imponer una dieta extrema, sino en construir un plan equilibrado que aportara todos los nutrientes necesarios sin renunciar completamente a los gustos personales del futbolista.

Qué dejó de comer Messi para seguir brillando a los 39 años

La tarea no era sencilla. Como buen argentino, Messi siempre tuvo una estrecha relación con la carne. Entre sus comidas favoritas figuran el asado, los cortes de ternera a la parrilla y las tradicionales milanesas.

Giuliano Poser fue reduciéndole paulatinamente a Lionel Messi el consumo de carnes rojas. Foto: Unsplash

No obstante, Poser fue reduciendo paulatinamente el consumo de carnes rojas. Según el especialista, las cantidades tradicionalmente consumidas en Argentina y Uruguay suelen ser excesivas y resultan más difíciles de digerir con el paso de los años.

La transformación también incluyó la eliminación de buena parte de la comida rápida. Las pizzas, uno de los placeres gastronómicos del capitán argentino, quedaron relegadas a ocasiones excepcionales. Pero el mayor sacrificio estuvo en otro terreno: los dulces.

El alimento que Messi tuvo que abandonar por recomendación de su nutricionista

Messi nunca ocultó su debilidad por el chocolate, el dulce de leche y el helado. Sin embargo, Poser fue categórico respecto de los efectos negativos del azúcar sobre el rendimiento deportivo.

El objetivo fue reducir al mínimo el consumo de azúcares refinados y limitar también las harinas procesadas, dos elementos que, según el nutricionista italiano, pueden afectar la recuperación muscular y la capacidad física de los deportistas.

Lionel Messi nunca ocultó su debilidad por el chocolate, el dulce de leche y el helado. Foto: Unsplash

Los resultados fueron evidentes. A medida que cambió sus hábitos alimentarios, Messi dejó atrás una etapa marcada por recurrentes lesiones musculares y comenzó a mostrar una continuidad física mucho más sólida.

El hábito argentino que nunca abandonó y que forma parte de su rutina diaria

Dentro de sus costumbres más arraigadas permanece el mate. El rosarino es un apasionado de la tradicional infusión sudamericana, rica en antioxidantes y asociada a diversos beneficios nutricionales.

Lionel Messi terminó adaptándose al mate amargo, una modificación de su nuevo plan alimentario. Foto: Instagram / lionelmessi.

Incluso en este aspecto realizó algunos cambios. Acostumbrado durante años a tomarlo con azúcar, terminó adaptándose al mate amargo, una modificación impulsada por las pautas de su nuevo plan alimentario.

Hoy el mate sigue acompañándolo en concentraciones, viajes y entrenamientos, formando parte de una rutina que combina tradición cultural y cuidado físico.

El plato favorito de Messi: la receta saludable que recomienda su entorno

Entre las preparaciones recomendadas dentro de su régimen alimenticio aparece un menú sencillo pero completo: pollo asado con papas y verduras. La receta incluye:

Aceite de oliva

Ajo

Cebolla

Muslos de pollo

Papas

Puerro

Tomillo fresco

El pollo asado con verduras es el nuevo plato favorito y saludable que Messi incluyó en su dieta. Foto: Unsplash

Una combinación rica en proteínas, carbohidratos de calidad y vegetales, ideal para sostener las exigencias de la competencia de alto nivel.

No es solo dieta: el entrenamiento que mantiene a Messi en la élite mundial

La longevidad deportiva de Messi no se explica únicamente por lo que come. El trabajo físico fue otro factor determinante. Su rutina incluye ejercicios orientados a mejorar la:

Aceleración

Agilidad multidireccional

Potencia de piernas

Velocidad lineal

Puentes, saltos, sentadillas, vallas, zancadas y trabajos específicos de coordinación forman parte de un programa diseñado para mantener intactas sus capacidades explosivas. A ello se suma una obsesiva atención por la hidratación y, especialmente en los últimos años, una gestión mucho más inteligente del descanso y de la carga de minutos.

Cómo hace Messi para rendir al máximo cerca de los 40 años

Durante años se instaló la idea de que Messi representaba el talento natural mientras Cristiano Ronaldo simbolizaba el trabajo. La realidad demuestra que esa simplificación nunca fue del todo cierta.

El capitán argentino posee un don extraordinario, pero también construyó su carrera a partir de una disciplina constante. La revolución alimentaria impulsada por Giuliano Poser, el entrenamiento específico, la hidratación, el descanso y el cuidado integral de su cuerpo forman parte de una misma ecuación.

Quizás esa sea la explicación más lógica para entender por qué, cerca de los 40 años, Messi sigue marcando diferencias en la máxima exigencia mundial. Ya no se trata solamente de talento. Se trata de décadas de preparación para seguir haciendo lo que mejor sabe: jugar al fútbol como nadie.