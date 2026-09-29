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Tiene 215 habitantes, pero fue el balneario preferido de Maradona y su familia en los 90: la playa tranquila a 300 km de Mar del Plata

Está a 300 kilómetros de Mar del Plata, tiene playas inmensas y casi vírgenes, y en los años 90 conquistó a Diego Maradona.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Con apenas 215 habitantes, este rincón bonaerense fue el refugio elegido por Diego Maradona
Con apenas 215 habitantes, este rincón bonaerense fue el refugio elegido por Diego Maradona Foto: Instagram @julianmozo
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En un rincón poco conocido de la costa bonaerense existe una playa donde el silencio, los médanos y la naturaleza todavía dominan el paisaje. Se trata de Marisol, una localidad del partido de Coronel Dorrego con apenas 215 habitantes permanentes, según el Censo 2022.

Ubicado a unos 300 kilómetros de Mar del Plata, este pequeño balneario ofrece extensas playas, bosques y la particular desembocadura del río Quequén Salado. Además, conserva una historia especial: durante los años 90 fue uno de los destinos elegidos por Diego Armando Maradona para descansar junto a Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina.

Marisol: el balneario de 215 habitantes que está a 300 km de Mar del Plata

También conocido como Balneario Oriente, Marisol se encuentra en el extremo sur del partido de Coronel Dorrego. La localidad está rodeada por médanos, sectores forestados y una costa que permanece alejada de las grandes construcciones.

Su historia comenzó en 1948, cuando David Mathov adquirió diferentes fracciones de campo con la intención de crear un nuevo destino turístico. El balneario inauguró oficialmente su primera temporada el 11 de diciembre de 1949.

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Marisol. Foto: X/ @mariquilovera
Marisol. Foto: X/ @mariquilovera

Transformar el terreno no fue sencillo. En aquellos años, llegar desde Oriente era una verdadera aventura porque predominaban la arena y los médanos móviles. Durante décadas, numerosas familias de la región viajaron hasta el lugar para plantar árboles y evitar que la arena avanzara sobre las primeras construcciones.

Gracias a ese trabajo comunitario surgieron los bosques de álamos y tamariscos que hoy forman parte de la identidad de Marisol. A diferencia de otros destinos de la Costa Atlántica, el pueblo conservó un perfil pequeño, rústico y tranquilo, con calles de tierra, casas bajas y escasa iluminación nocturna.

Uno de sus rasgos más sorprendentes es la amplitud de la playa. En algunos sectores existen cerca de 500 metros entre la orilla y las primeras construcciones, una característica que permite disfrutar del horizonte sin edificios ni grandes paradores.

Los veranos de Diego Maradona y su familia en Marisol

La relación de Diego Maradona con Marisol comenzó antes de sus famosas vacaciones familiares. El futbolista había visitado un campo cercano durante los primeros años de la década de 1980, pero regresó a la zona en noviembre de 1991, cuando atravesaba una etapa compleja de su carrera.

Allí encontró algo que pocos destinos podían garantizarle: tranquilidad, privacidad y la posibilidad de caminar sin quedar rodeado permanentemente por multitudes.

El vínculo se hizo más fuerte y, durante los veranos de 1992 y 1994, Maradona pasó varias semanas en el balneario junto a Claudia Villafañe, Dalma y Giannina. Pese a recibir propuestas para alojarse en propiedades más lujosas, el Diez habría preferido quedarse en una casa sencilla y mantener una relación cercana con los habitantes.

El Diego en Marisol Foto: Instagram @cabanasnuevavida_marisol

Uno de los lugares favoritos de la familia era La Boca, el sector donde el río Quequén Salado desemboca en el mar. Allí podían pescar, caminar por la playa, utilizar una moto de agua y compartir jornadas lejos de la exposición mediática.

Los vecinos recuerdan a un Diego amable y espontáneo, dispuesto a conversar y compartir sus pertenencias. El 23 de febrero de 1992, además, participó de un partido a beneficio en la cancha del Club Quequén de Oriente, un acontecimiento que permanece en la memoria de la comunidad.

Qué atractivos turísticos tiene este balneario bonaerense

Más allá de su conexión con Maradona, Marisol se destaca por la combinación de mar, río, dunas y vegetación. Sus playas extensas permiten caminar durante kilómetros, descansar sin grandes multitudes y recorrer sectores prácticamente vírgenes.

La pesca deportiva es una de las actividades más tradicionales. La cercanía entre el río Quequén Salado y el mar permite practicar pesca marítima y fluvial, aunque siempre deben respetarse las temporadas y regulaciones vigentes.

Balneario Marisol
Está a 300 kilómetros de Mar del Plata Foto: Instagram @puebleando.arg

Entre los principales sitios para visitar aparecen:

  • La desembocadura del río Quequén Salado, conocida como La Boca.
  • El Mirador Panorámico, desde donde se observan el mar, el río y los médanos.
  • El Vimar, un sector utilizado para actividades náuticas y pesca.
  • El puente viejo y la Cueva del Tigre, dos lugares vinculados con la historia local.
  • El Barco Hundido, cuyos restos se encuentran frente a la costa, a unos 30 kilómetros del pueblo.

La localidad también dispone de cabañas, casas de alquiler, campings, almacenes y establecimientos gastronómicos, aunque la oferta es menor que en los grandes destinos turísticos.

Dónde queda y cómo llegar al balneario Marisol desde Mar del Plata y CABA

Marisol está situado a 22 kilómetros de Oriente y a unos 110 kilómetros de la ciudad de Coronel Dorrego. El último tramo del recorrido se realiza por un camino consolidado o de ripio, cuyo estado puede variar después de lluvias intensas.

Desde Mar del Plata, el viaje es de aproximadamente 300 kilómetros y puede realizarse por la Ruta Provincial 88 en dirección a Tres Arroyos, para luego continuar hacia Oriente y tomar el acceso al balneario.

Desde CABA, la distancia ronda los 580 kilómetros. La alternativa habitual es viajar por la Ruta Nacional 3 hacia el sur y continuar por los accesos regionales hasta Oriente.

Décadas después de las vacaciones de Maradona, Marisol mantiene aquello que cautivó al ídolo argentino: playas inmensas, naturaleza y una tranquilidad difícil de encontrar en los destinos más concurridos de la Costa Atlántica.

TurismoCosta AtlánticaDiego Maradona
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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