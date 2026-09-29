Los dos campeones del mundo que no fueron autorizados por su club y se perderán el “último tango” de Messi en la Selección argentina

El plantel de la Selección Argentina, campeón en Qatar 2022. Foto: NA.

La Roma anunció que Paulo Dybala y Nahuel Molina “no participarán” en el partido entre Argentina y Benín del próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, que será la despedida de Lionel Messi de la Selección.

“La elección del club responde a razones deportivas y logísticas, relacionadas con la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales”, explicó la entidad italiana en un comunicado entre los motivos para no autorizar su participación en ese encuentro.

La Roma “reconoce el valor de la designación para ambos jugadores, vinculados a Lionel Messi y a los protagonistas con él de la victoria en el Mundial de 2022” y “desea expresar su más profundo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria carrera, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada especial”.

La Roma, después de la fecha FIFA que finalizará ese martes 6 de octubre, visitará el domingo 11 al Como de Nico Paz y Máximo Perrone, un partido clave entre dos protagonistas de la Serie A.

El futbolista argentino que juega en la Roma está cerca de definir su futuro en medio de rumores de traspaso a Boca. Foto: Getty Images

Lionel Messi se despedirá el próximo 6 de octubre de la Selección argentina ante Benín en el estadio Monumental, en lo que se esperaba sea una fiesta con todos los campeones del mundo pero tendrá varios ausentes.