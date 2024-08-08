Quiénes son Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, la pareja de Nacra 17 que obtuvo la medalla plateada en París 2024

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Argentina obtuvo su segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de una plata gracias a la actuación de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco, quienes compiten en multicasco mixto o Nacra 17, en Vela. Esto se suma a lo hecho por José “Maligno” Torres en BMX Freestyle días atrás, quien quedó en el primer lugar del podio.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

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Los regatistas argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco ganaron la décima carrera del Nacra 17, terminaron segundos en la siguiente y quedaron muy bien perfilados para obtener una medalla en los Juegos Olímpicos. Esto lo confirmaron en la Medal Race, donde completaron una actuación que les permitió subirse al podio.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

La historia de Eugenia Bosco y Mateo Majdalani

Eugenia Bosco y Mateo Majdalani son pareja de navegación desde el año 2017, y formaron una gran trayectoria desde hace varios años. La deportista nació en San Pedro y participó en diversas competencias como Optimist, 29er y F18, hasta que luego, en Río 2016, encaminó su carrera hacia un nuevo rumbo junto con Majdalani.

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Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

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Por su parte, el joven de 30 años nació en San Isidro y empezó participando en categoría Infantiles, Optimist y en la Clase 29er.

En la actualidad, ambos están compitiendo en la categoría Nacra 17 de multicasco mixto con grandes resultados. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganaron la medalla de plata.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Reuters.

Luego, en el año 2023, ganaron la medalla de oro en el Nacra 17 de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. La carrera por la de oro en los Juegos Olímpicos se llevará a cabo este miércoles a las 9:40h de Argentina.