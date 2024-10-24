“Tener poder es que la gente te quiera”: Juan Román Riquelme, el referente más popular de la Argentina

La imagen del presidente xeneize, inmerso entre los hinchas y deteniendo la violencia en el estadio Marcelo Bielsa, ratificaron su figura de ídolo popular que trasciende el mundo del fútbol. La frase sobre Maradona que hoy lo define completamente.

Juan Román Riquelme en medio de los incidentes de Boca - Gimnasia por Copa Argentina. Foto: NA.

Las imágenes que se vieron este miércoles en el estadio Coloso Marcelo Bielsa tienen mucho de cinematográfico y del fútbol que no queremos vivir en la Argentina. Sin embargo, entre los incidentes y la represión, surgió entre los hinchas xeneizes el "único héroe en este lío": Juan Román Riquelme.

El presidente del club de La Ribera puso en juego su corona de máximo ídolo del club de La Ribera y sueña con repetir desde el palco lo logrado en el campo de juego. Se impuso en unas elecciones con mucha presencia de la política nacional y hoy, con aciertos y errores desde su rol de dirigente, el hincha de Boca se siente representado por el hombre que los lidera.

Juan Román Riquelme intervino en la pelea entre la hincha de Boca y la policía. Video: X TyCSports.

“Para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo; que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista: el conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él", decía Juan Domingo Perón. Y vaya que honró esas palabras El Torero, quien, como en sus épocas de jugador, supo ponerle su espalda al gas pimienta y liderar a una tropa que iba destinada a llevar más violencia.

En épocas donde hay mucha indefensión, el hincha de Boca se sintió resguardado por su presidente, quien bajó de su palco para ponerle el cuerpo a una situación que parecía incontrolable. Los intentos de Marcos Rojo, Advíncula y el propio Fernando Gago así lo demuestran...

Algunos no lo entenderán, muchos criticarán y otros se sentirán incómodos con la presencia de un líder que se meta en el barro para contener una situación que no debería necesitarlo. Pero así son los referentes populares que no se autoperciben, sino que son elegidos por el pueblo.

Con el conflicto terminado, las imágenes que vemos en el cine volvieron a hacerse presente: el regreso a su lugar en la cancha, cruzando entre una multitud de hinchas xeneizes, que lo tocaban y lo miraban asombrados como si se hubiera presentado el guía que tanto necesitaban en ese momento de descontrol.

Juan Román Riquelme, entre los hinchas tras detener los incidentes en el partido entre Boca y Gimnasia por Copa Argentina. Video: Gentileza TyC Sports.

La frase sobre Maradona que hoy lo define

En una entrevista en plena Bombonera, antes de las elecciones que lo depositaron en el sillón presidencial del club de sus amores, Juan Román Riquelme dejó una de esas frases que se vuelven bandera.

“Tener poder es que la gente te quiera”, afirmó sobre Diego Maradona en momentos donde El Diez era cuestionado por otros representantes de la política xeneize.





Dejando de lado las diferencias que los hicieron distanciar, Román volvió al chico de Torcuato que soñaba con ser Maradona y elogió el bien más valioso que tenia el Pibe de Oro de Villa Fiorito: el amor de su pueblo.

Dichas palabras hoy lo definen a él mismo como a ningún otro dirigente de nuestro país: el que se puso delante de los suyos para contener un hecho que podría haber terminado de la peor manera y el que tiene el mismo tesoro que tenía Diego: el cariño de la gente.