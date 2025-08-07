Barcelona extrema su conflicto con Ter Stegen: la dura decisión del club tras el escándalo con el arquero

El blaugrana tomó una significativa medida luego de que el portero alemán se rehusara a firmar un contrato por baja para abrir un cupo de extranjeros.

Marc-Andre Ter Stegen en el Barcelona Foto: REUTERS

Barcelona decidió quitarle la cinta de capitán a Marc-André ter Stegen luego de que el arquero se negara a firmar el certificado médico que permitiría al club inscribir nuevos refuerzos bajo el reglamento del Fair Play financiero.

La medida, tomada por la directiva encabezada por Joan Laporta, se da en el marco de un expediente disciplinario abierto contra el portero alemán.

La relación entre Ter Stegen y la institución se quebró luego de que el jugador se sometiera a una operación lumbar sin notificación oficial al club y comunicara públicamente un tiempo estimado de recuperación de tres meses.

Marc-André Ter Stegen, arquero del Barcelona. Foto: Reuters.

Según el reglamento de LaLiga, solo una baja médica superior a cuatro meses permite liberar parte de la ficha salarial para habilitar incorporaciones y la negativa del arquero a firmar el informe médico impidió al club registrar a Joan García, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

En un comunicado oficial, el Barcelona expresó: “A raíz del expediente disciplinario abierto al jugador Marc-André ter Stegen, y mientras no se resuelva definitivamente este procedimiento, el Club, de manera consensuada con la dirección deportiva y el staff técnico, ha decidido retirarle temporalmente la capitanía del primer equipo de fútbol”. En consecuencia, Ronald Araújo asumirá el rol de primer capitán.

Con la llegada de García como titular y Szczęsny como suplente, el club buscaba negociar la salida del alemán, quien expresó su intención de permanecer: “Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo y que haya competencia es algo normal. Siempre quiero entregarme y estar en el campo”.

Marc-Andre Ter Stegen en el Barcelona Foto: NA

La Asociación de Futbolistas Españoles manifestó su respaldo al jugador, mientras el conflicto continúa sin resolución.