Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos con Boca: ¿estará presente ante Rosario Central en Arroyito?

El director técnico de 69 años volvió a pisar La Bombonera tras pasar 10 días complicados debido a una infección urinaria por la que debió ser hospitalizado, además de la posterior recuperación en su casa.

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca. Foto: NA.

Luego de estar más de una semana ausente y con una internación mediante, Miguel Ángel Russo se reintegró a los entrenamientos en Boca.

El director técnico de 69 años volvió a estar al frente de las prácticas del plantel tras pasar 10 días complicados debido a una infección urinaria por la que debió ser hospitalizado, además de la posterior recuperación en su casa.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

Russo se sometió a estudios de rutina a comienzos de la semana pasada y, luego de que se corrobore su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni.

El alta médica fue para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara a los entrenamientos. El cuerpo médico de Boca se mantuvo en contacto con el DT y hasta le brindó una rutina de kinesiología para ayudarlo en su recuperación física.

Ya este jueves, se dio su regreso en el entrenamiento en La Bombonera previo a la fecha del Torneo Clausura. Quien lo suplantó durante este periodo fue Claudio Úbeda, acompañado por el resto del cuerpo técnico.

Miguel Ángel Russo. Foto: NA

¿Russo va a estar en el Gigante de Arroyito?

El deseo de Russo por volver no solo recaía en su enorme sentido de responsabilidad, sino que además, Rosario Central es su segunda casa, siendo uno de los máximos ídolos de la historia del “Canalla”.

De todas maneras, su presencia todavía no está confirmada, pero todo parece indicar que el DT viajará junto al plantel.