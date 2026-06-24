István Kovács, el experimentado y riguroso árbitro que designó la FIFA para el Argentina - Jordania

István Kovács, árbitro de Argentina - Jordania en el Mundial 2026. Foto: x

El rumano István Kovács fue el árbitro designado por la FIFA para impartir justicia en el partido de Argentina ante Jordania, correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026, que se jugará el sábado 27 a las 23:00 en el AT&T Stadium de Dallas.

Se trata del segundo encuentro que dirige el referí de 41 años en esta Copa del Mundo, el anterior fue el 21 de junio en la victoria de Japón sobre Túnez por 4 a 0.

Kovács estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que Dahane Beida (Mauritania) y Jerson Santos (Angola) cumplirán funciones como cuarto árbitro y árbitro suplente, respectivamente.

István Kovács, árbitro de Argentina - Jordania en el Mundial 2026. Foto: x

Se trata de un juez con amplia experiencia internacional, siendo un árbitro muy bien considerado por UEFA para los partidos grandes la Champions League.

En 2025, fue designado para dirigir la final de la Champions League entre PSG y el Inter de Lautaro Martínez, que terminaría en goleada para los de la capita de Francia.

Además, anteriormente había arbitrado el partido decisivo de la Conference League 2022 y el de la Europa League 2024, completando un recorrido de primer nivel en el fútbol europeo.

István Kovács, árbitro de Argentina - Jordania en el Mundial 2026. Foto: x

El rumano se caracteriza por una conducción enérgica, con buen despliegue físico y una tendencia a mantener el control disciplinario sin cortar excesivamente el ritmo de juego.

Argentina jugará su último partido por la tercera fecha de la fase de grupos, en el cual se encuentra primero con 6 puntos por encima de Austria y Argelia, ambos con 3 unidades, mientras que en el fondo de la tabla, eliminado y sin sumar en la competencia quedó Jordania.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se clasificó a los 16avos el pasado lunes, tras la victoria 2-0 ante Austria con dos goles de Lionel Messi, y aseguró el primer puesto en el grupo J tras la caída de los jordanos ante Argelia en el ierre de la fecha 2 de la zona.

La terna arbitral para el partido de Argentina vs. Jordania