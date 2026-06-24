Kicillof busca mejorar la situación de trabajadores de Uber, Didi y Pedidos Ya y otras aplicaciones: el proyecto de “Ley Rappi” que envió al Senado

Delivery en bicicleta, Rappi

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof envió al Senado bonaerense el proyecto de la llamada “Ley Rappi” para aumentar la regulación y la protección de los trabajadores de aplicaciones de envíos y traslado de personas, como Uber, Cabify, Didi, Rappi y Pedidos Ya, entre otras.

El proyecto fue diseñado por el ministro de Trabajo Walter Correa bajo los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y entre otras medidas, crea un Registro Provincial obligatorio y un Plan Integral que alcanza a más de 80.000 repartidores en el territorio bonaerense.

La conocida como “Ley Rappi”, contempla:

La contratación obligatoria de un seguro de accidentes a cargo de las empresas La creación de una app de asistencia con botones de pánico para emergencias Inspecciones presenciales a las tiendas virtuales o “markets” Apertura de paradores físicos gratuitos para el descanso de los trabajadores.

Kicillof abre las sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires Foto: NA

El gobernador reactiva el Senado provincial

Con el envío de un total de 3 proyectos, el Gobernador reactiva las sesiones del Senado provincial, que debate este miércoles por primera vez en el año.

Además de la ley Rappi, envió el proyecto de creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Se enmarca en la Ley de Producción Pública de Medicamentos y contempla la conformación de una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia, encabezado por Nicolás Kreplak.

La propuesta apunta a fortalecer la capacidad productiva del Estado provincial mediante la investigación, el desarrollo y la fabricación nacional de vacunas, medicamentos esenciales, insumos odontológicos y equipamiento médico destinado al sistema de salud.

Según sus impulsores, la iniciativa busca reducir la dependencia de los grandes laboratorios privados y otorgar mayor autonomía a la provincia en la provisión de insumos estratégicos. Además, se presenta como una herramienta para mitigar el impacto de los recortes aplicados por el Gobierno nacional al Programa Remediar, que garantiza el acceso gratuito a medicamentos para millones de personas.

El paquete de reformas también incluye la creación del Sistema Integrado Provincial de Salud, un esquema que propone reorganizar y coordinar los recursos sanitarios de los 135 municipios bonaerenses. La iniciativa pretende articular el funcionamiento del sistema público con las obras sociales, entre ellas IOMA, y con prestadores privados.

A través de una unidad de gestión integral, la provincia proyecta centralizar la compra de insumos médicos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los recursos, optimizar su distribución y garantizar un abastecimiento más equitativo en hospitales y centros de salud de alta complejidad.