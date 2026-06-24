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Las prepagas aumentan hasta 2,3% en julio 2026: cuáles son los aumentos y cómo impactan en las cuotas

En un contexto de ajustes sostenidos y presión de costos, las subas se ubican en torno a la inflación mensual y reavivan el debate sobre el impacto en los hogares y la sostenibilidad del sistema.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Aumento de prepagas para julio 2026.
Aumento de prepagas para julio 2026.
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Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que comenzarán a regir en julio de 2026, con incrementos que alcanzan hasta el 2,3% en las cuotas de los planes de salud. Los ajustes fueron informados a los afiliados y cargados en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde las compañías deben registrar oficialmente cada modificación tarifaria.

De acuerdo con la información disponible, en algunos casos los aumentos se ubican levemente por encima de la inflación de mayo, que fue del 2,1%. Sin embargo, en el acumulado del año, los aranceles de las prepagas continúan mostrando una evolución inferior a la inflación general. En el mes previo, los planes de salud habían registrado subas de 2,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de 2,6% a nivel nacional, según datos del INDEC.

Medicina prepaga
Aumentos en medicina privada para julio 2026.

Entre enero y mayo de 2026, las cuotas acumularon un incremento del 13,5% en el AMBA y del 13,2% en el promedio del país. En la comparación interanual, el alza alcanza el 29,5% en la Argentina y el 29,8% en el Gran Buenos Aires, lo que refleja una dinámica de ajuste sostenido en el sector de la salud privada.

Las principales prepagas ya notificaron sus aumentos

Entre las principales compañías que ya notificaron a sus usuarios los nuevos valores se encuentran Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Medifé, que aplicarán incrementos en torno al 2,1%, en línea con la inflación del mes. Por su parte, OSDE aplicará ajustes que pueden llegar hasta el 2,3%, dependiendo del plan contratado. En algunos casos, la actualización también impactará en los copagos y en cargos adicionales por prestaciones específicas.

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Las empresas del sector justificaron los aumentos en el incremento constante de los costos operativos del sistema de salud. Entre los factores mencionados se encuentran la suba de insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres de infraestructura sanitaria y servicios tercerizados, que presionan sobre la estructura de gastos.

¿Cómo impacta el aumento de las prepagas en los hogares argentinos?

En paralelo, un informe privado de MiObraSocial.com.ar advirtió sobre el impacto económico en los hogares: el 49,5% de los argentinos considera probable dejar la prepaga en los próximos seis meses debido al costo de las cuotas. Además, el estudio señala que seis de cada 10 afiliados ya se pasaron a planes más económicos durante el último año.

Prepagas - aumento
Umento de las prepagas.

En este contexto, el Gobierno dispuso una prórroga para la implementación del sistema de “cuota transparente”, que busca mejorar la información disponible para los usuarios. Las empresas tendrán plazo hasta el 16 de julio para adaptar contratos, facturas y estados de cuenta al nuevo esquema.

El objetivo es que los afiliados puedan conocer con mayor precisión cómo se compone el valor mensual de su cobertura médica. Para ello, las prepagas deberán detallar el valor base del plan, los aportes y contribuciones aplicados, la carga impositiva -incluido el IVA- y los copagos o cargos adicionales por prestaciones complementarias.

PrepagasEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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