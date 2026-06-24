Un festejo dulce y albiceleste: cómo es la torta que le regalaron a Messi para su cumpleaños 39 en pleno Mundial

Lionel Messi cumplió 39 años en pleno desarrollo del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

En medio de la intensidad y el vértigo que impone un Mundial, la Selección Argentina hizo una pausa emotiva para homenajear a su máximo referente. Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 rodeado de sus compañeros, quienes le prepararon una sorpresa especial en la concentración del equipo durante la Copa del Mundo 2026.

Lejos de los flashes protocolares y los actos formales, el gesto tuvo el sello íntimo de un grupo que ya hizo de la unión una marca registrada. Fueron Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Giovani Lo Celso y Marito (el histórico utilero) quienes se encargaron de organizar el regalo para el capitán. Un detalle que no pasó desapercibido y que volvió a poner en evidencia la química interna del plantel campeón del mundo.

Messi cumpleaños 39: la sorpresa de la Selección en pleno Mundial

La “Pulga” compartió el momento en sus redes sociales, donde dejó ver la sorpresa: una torta temática con los colores celeste y blanco, símbolo indiscutido de la identidad argentina.

Lionel Messi celebró sus 39 años junto a sus compañeros de la Selección Argentina en pleno Mundial 2026. Foto: Instagram @leomessi

En el centro, un imponente número 39 en dorado reflejaba la nueva marca personal del rosarino, mientras que la decoración estuvo acompañada por alfajores Havanna en tonos blancos, celestes y amarillos, un guiño tan argentino como afectivo.

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa. ¡Gracias!”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, junto a una serie de fotos que rápidamente se viralizaron entre los fanáticos.

El liderazgo de Messi y la unión del plantel argentino

El festejo, sencillo pero cargado de simbolismo, volvió a mostrar la dimensión humana del líder futbolístico. Más allá de su estatus como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Messi sigue siendo el eje emocional de un grupo que lo respeta y lo quiere, y que encuentra en su figura una guía tanto dentro como fuera de la cancha.

El festejo, sencillo pero cargado de simbolismo, volvió a mostrar la dimensión humana de Messi. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

En plena competencia, donde cada detalle cuenta y la presión es máxima, la Selección se permitió ese respiro para celebrar a su capitán. Un gesto que no solo fortaleció el vínculo interno, sino que también transmitió hacia afuera una imagen de cohesión y cercanía que fue clave en los últimos años.

A los 39, Messi continúa siendo el faro de la “Albiceleste”. Y en una nueva aventura mundialista, sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad de recordarle que el camino también se construye con estos momentos inolvidables.

Cómo es el nuevo alfajor Havanna x Leo Messi

Havanna anunció el lanzamiento de una edición especial de alfajores desarrollada junto a Messi, una colaboración que ya genera expectativa entre fanáticos del fútbol y amantes de los clásicos productos argentinos.

Havanna presentó una edición especial junto a Lionel Messi y despertó el entusiasmo de los fanáticos. Foto: X (@Havanna_arg) | Mejorada con IA para Canal26.com.

La iniciativa forma parte de una alianza global entre la compañía marplatense y la marca LEO, creada por el capitán de la Selección Argentina. Bajo el sello “Havanna x LEO”, ambas marcas buscarán combinarse en esta preparación pensada para los más dulceros.

El anuncio fue acompañado por una campaña que rápidamente se viralizó en redes sociales y que incluyó una imagen de Messi junto a una nostálgica frase: “Para el que jugaba por alfajores mucho antes de hacerlo por la gloria”.

La primera edición especial de esta colaboración estará compuesta por mini alfajores de chocolate semiamargo rellenos con dulce de leche, una combinación que remite a uno de los sabores más tradicionales de la marca.