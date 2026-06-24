No es el cóndor ni el cardenal: cuál es el ave nacional de la Argentina y por qué muchos no lo reconocen

El hornero fue elegido como ave nacional de la Argentina por representar valores como el trabajo, la cooperación y la construcción del hogar. Foto: CONICET.

Aunque forma parte de la identidad del país desde hace décadas, el ave nacional de la Argentina es una de las más ignoradas por gran parte de la población. Presente en ciudades, pueblos y campos, este pequeño símbolo natural convive con los argentinos todos los días sin ser reconocido.

Se trata del hornero (Furnarius rufus), un ave de aspecto sencillo y tonalidades pardo-rojizas que esconde una de las historias más representativas de la fauna local. Su mayor distintivo no está en su plumaje, sino en su arquitectura: un nido de barro con forma de horno que construye en pareja y que se convirtió en emblema de trabajo, constancia y vida compartida.

Aunque está presente en gran parte del país, muchas personas desconocen que el hornero es uno de los símbolos nacionales argentinos. Foto: Pinterest.

El hornero, el símbolo nacional que vive entre nosotros

El hornero argentino está presente en gran parte del territorio nacional. Puede observarse en plazas, jardines, alambrados, rutas rurales y campos abiertos. Su comportamiento es tranquilo y territorial, y suele desplazarse por el suelo en busca de insectos, manteniéndose siempre cerca de su característico nido.

Este ave es conocida por su fidelidad en pareja y por el trabajo conjunto en la construcción del nido, una estructura de barro resistente a la lluvia, el viento y el paso del tiempo. Por estas características, en el imaginario popular también se lo describe como un “arquitecto natural” de la fauna argentina.

¿Por qué casi nadie reconoce al ave nacional de la Argentina?

A pesar de su presencia constante, el hornero suele pasar desapercibido por varias razones. En primer lugar, su plumaje discreto no llama la atención frente a otras especies más coloridas. En segundo lugar, su abundancia hace que se vuelva parte del paisaje cotidiano sin generar identificación inmediata.

Su característico nido de barro con forma de horno es una de las construcciones más reconocibles de la fauna argentina. Foto: Unsplash.

Además, existe una confusión frecuente con otros símbolos naturales más conocidos, como el cóndor andino, lo que contribuye a que el hornero quede relegado en el reconocimiento popular. El entorno urbano también influye: el ruido, la falta de atención y la pérdida de espacios verdes reducen la percepción de su presencia.

Cómo reconocer al hornero en pocos segundos

Identificar al ave nacional de la Argentina es sencillo si se prestan atención a algunos detalles clave:

Color pardo-rojizo con vientre más claro.

Caminata erguida y desplazamiento terrestre.

Canto en dueto entre macho y hembra.

Nido de barro con forma de horno.

Vuelo corto y directo, sin grandes acrobacias.

Uno de sus rasgos más icónicos es precisamente su nido, una estructura circular con entrada lateral que suele verse en postes, ramas o construcciones.

El hornero habita tanto en ciudades como en zonas rurales y puede verse en plazas, parques, jardines y campos abiertos. Foto: Pinterest.

¿Por qué el hornero es el ave nacional de la Argentina?

El hornero fue elegido como ave nacional a través de una iniciativa impulsada por instituciones educativas y organismos ornitológicos a comienzos del siglo XX. La decisión se basó en su fuerte vínculo con la vida cotidiana, el esfuerzo compartido y la identidad popular.

Se lo considera un símbolo del trabajo constante, la cooperación y la construcción del hogar, valores que forman parte del imaginario cultural argentino. En palabras populares, es “el pájaro que hace casa donde no la hay”.

Dónde ver al hornero en la Argentina

El hornero puede observarse prácticamente en todo el país. Es común en la región pampeana, el litoral, el centro argentino y zonas del noreste, además de áreas semiáridas y rurales.

Se adapta con facilidad a distintos entornos, siempre que encuentre espacios abiertos y materiales para construir su nido.

La fidelidad de sus parejas y el trabajo conjunto para construir el nido son algunas de las características que distinguen a esta especie. Foto X @RespiraArg.

Cómo proteger a esta especie emblemática

Con acciones simples es posible contribuir a su conservación:

Respetar los nidos y evitar su manipulación.

No realizar podas durante la época de cría.

Reducir el uso de pesticidas en jardines y espacios verdes.

Favorecer la presencia de vegetación nativa.

El hornero no busca protagonismo, pero está ahí: en cada barrio, en cada camino rural, en cada amanecer. Su presencia discreta lo convierte en un símbolo único, tan cotidiano que muchas veces se vuelve invisible.

Quizás por eso pasa desapercibido. Pero cuando finalmente se lo reconoce, deja de ser un simple pájaro para convertirse en una parte viva de la identidad argentina.