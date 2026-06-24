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Juicio por Loan: por qué Laudelina Peña se negó a declarar en la causa

Está señalada como figura clave en la desaparición del menor ocurrida en junio de 2024. Los investigadores sostienen que fue quien impulsó inicialmente la teoría de la desaparición y además, habría promovido la hipótesis de un accidente de tránsito, versión que posteriormente desmintió.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Laudelina Peña, es una de las imputadas por la desaparición de Loan.
Laudelina Peña, es una de las imputadas por la desaparición de Loan. Foto: Google
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El juicio por Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024 en localidad de 9 de julio, en Corrientes, inició a mediados de junio y, desde entonces, estuvo cargado de polémicas y retrasos. La semana pasada, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó un cuarto intermedio para que asumiera la nueva defensa de Esteban Federico Rossi Colombo, uno de los imputados. Este miércoles, se retomó el debate oral y público y existía una gran expectativa por la declaración de Laudelina Peña, quien finalmente rechazó ser indagada por la Justicia.

La tía de Loan es una de las principales acusadas del caso. En este momento, se encuentra detenida en el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Luján de Cuyo por “sustracción y ocultamiento de menor”. La mujer estuvo presente en aquel almuerzo en el paraje El Algarrobal, organizado por su madre Catalina. Se cree que Peña tuvo un rol fundamental, además, en desviar la investigación y la búsqueda de su sobrino de 4 años. José, padre de Loan, aseguró que la mujer “ya no pertenece a la familia” y que espera que diga la verdad durante el juicio.

La estrategia de Laudelina Peña en el juicio por Loan

Laudelina Peña está detenida en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. Foto: Google

La querella y la Fiscalía que investiga el caso buscaban que la declaración de Laudelina Peña se diera este miércoles 24 de junio durante la tercera audiencia. Sin embargo, la abogada de la imputada, Mónica Chrivin, confirmó que la acusada no quiso ampliar su indagatoria frente a los magistrados del Tribunal de Corrientes.

Esta decisión no cayó nada bien en el entorno de la familia de Loan, pues la defensa de la imputada había asegurado que Laudelina iba a declarar con el objetivo de dar su versión de los hechos.

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Loan desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de julio. Foto: Canal Abierto

No obstante, no se descarta que la mujer haga uso de su derecho a declarar en las próximas jornadas judiciales.

La estrategia de la defensa buscaría entrar en contacto, en primera instancia, con el material probatorio que poseen tanto la Fiscalía como la querella y así luego de finalmente dar su declaración.

Cuánto durará el juicio por la desaparición de Loan

Según lo afirmado por los jueces del Tribunal, el juicio por Loan podría extenderse seis meses.

Quiénes son los imputados por la desaparición de Loan

Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña, acusados de "sustracción y ocultamiento de menor". Foto: Chaco Día por Día

Los imputados en el juicio por la desaparición de Loan son en total 17 personas, 10 de ellos acusados de “entorpecimiento de la investigación” y los otros 7 imputados y detenidos por “sustracción y ocultamiento de menor”. Ellos son:

  • Laudelina Peña
  • Bernardino Antonio Benítez
  • Mónica del Carmen Millapi
  • Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez
  • María Victoria Caillava
  • Carlos Guido Pérez
  • Walter Maciel
  • Nicolás Gabriel Soria (alias “El Americano”).
  • Elizabeth Noemí Cutaia.
  • Alan Cañete
  • Federico Rossi Colombo.
  • Delfina Taborda
  • Pablo Noguera
  • Pablo Núñez
  • Valeria López
  • Verónica Machuca Yuni
  • Leonardo Rubio

En la tercera jornada del debate judicial, no solo Laudelina Peña decidió no declarar. También eligieron el silencio Ramírez, Benítez, Caillava y Pérez. En tanto, el excomisario Walter Maciel sostuvo que, si bien ahora no declarará, sí lo hará luego de escuchar las testimoniales.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Licenciada en Comunicación Audiovisual (UNSAM), locutora (ISER) y periodista especializada en temáticas de Sociedad. Trabajé en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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