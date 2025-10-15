Franco Colapinto gana experiencia en Fórmula 1: cómo le fue en cada carrera sprint

Llega el Gran Premio de Estados Unidos, que representa la quinta carrera sprint para el argentino. Un repaso por cada actuación en el formato corto, tanto con Williams como con Alpine.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia. Foto: REUTERS

Franco Colapinto se prepara para una nueva carrera de Fórmula 1, esta vez para el Gran Premio de Estados Unidos 2025. Este fin de semana tiene la particularidad de que tendrá una carrera sprint, por lo que habrá doble oportunidad para puntuar.

Claro que no es la primera vez que el argentino participa de estas carreras cortas, ya que durante 2024 fue parte de tres y en la actual temporada ya lo hizo una vez. En la previa a la actividad en el Circuito de las Américas, un repaso por todas las sprints de las que participó el integrante de Alpine.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: Reuters (Jennifer Lorenzini)

Cabe recordar que Franco Colapinto todavía no pudo sumar puntos en lo que va de la temporada, por lo que una buena actuación en Austin puede consolidar su buen momento. Además, COTA le trae buenos recuerdos: es uno de los dos circuitos en los que puntuó con Williams.

Franco Colapinto en Fórmula 1: cómo le fue al argentino en cada carrera sprint

Gran Premio de Estados Unidos 2024

Al igual que en el calendario del 2025, el Gran Premio de Estados Unidos tuvo carrera sprint el sábado, además de la clásica carrera del domingo. Allí ocurrió uno de los mejores resultados del argentino en este formato: quedó 12°, tras una destacada clasificación en la que alcanzó la Q3, que le permitió largar 10°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos. Foto: REUTERS.

En la carrera, perdió algunas posiciones, pero se llevó un valioso resultado, ya que terminó por delante de Alexander Albon tanto en la clasificación como en la carrera.

Lo mejor de ese fin de semana estuvo en el domingo, ya que finalizó 10° tras largar 15°. El argentino se pudo llevar un punto de COTA, en la temporada que sumó un total de 5 unidades.

Gran Premio de Brasil 2024

El Gran Premio de Brasil 2024 fue especial para Franco Colapinto. En medio de una multitud que viajó a Interlagos para apoyar al argentino de Williams, clasificó 14° en la actividad del viernes, pocas horas después de enterarse de la muerte de su abuelo, Leonidas.

El choque de Franco Colapinto en el GP de Brasil de Fórmula 1. Foto: EFE.

Si bien participó del resto del fin de semana, no pudo completar un buen rendimiento. El piloto culminó 12° la sprint del sábado tras ganar algunas posiciones, pero no le alcanzó para sumar.

Lo que siguió para Colapinto fue complicado: bajo lluvia, sufrió un accidente en la clasificación que lo llevó a largar 16°. Como si fuera poco, también en condiciones de pista mojadas, chocó bajo bandera amarilla y se vio obligado a abandonar en el Gran Premio de Brasil.

Video: así fue el choque de Colapinto en la clasificación del GP de Brasil.

Gran Premio de Qatar 2024

La recta final de la temporada 2024 fue un dolor de cabeza para Franco Colapinto y el Gran Premio de Qatar es un buen ejemplo. En la actividad sprint, clasificó último y largó desde el pitlane, para luego en la carrera ganar un par de lugares ante Checo Pérez y Guanyu Zhou y cruzar la bandera a cuadros 18°.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar. Foto: Reuters.

Sobre su mal rendimiento, se mostró sorprendido, aunque explicó a la prensa: “Nos está costando tener velocidad en las curvas, tener una buena velocidad mínima alta, que acá es muy importante con curvas muy largas”.

El resto del fin de semana siguió en caída para Franco Colapinto: clasificó 19° pero en la largada de la carrera fue impactado por Esteban Ocon de Alpine y se vio obligado a abandonar en el comienzo de la actividad.

Gran Premio de Bélgica 2025

Hasta el momento, solo disputó una carrera sprint con Alpine: el Gran Premio de Bélgica 2025. Franco Colapinto padeció como en el resto de la temporada el rendimiento de su monoplaza, por lo que no pudo sobresalir.

El argentino completó la clasificación 19°, mismo puesto en que se ubicó al finalizar la carrera corta. Lo bueno es que pudo terminar por encima de su compañero Pierre Gasly, quien tuvo que abandonar.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Yves Herman)

La parte decisiva del fin de semana tuvo resultados similares: tras clasificar 17°, largó 15° producto de la salida desde el pitlane de Lewis Hamilton y Carlos Sainz, pero no pudo mantenerse y cayó al 19° al finalizar la carrera.

Corre Franco Colapinto en Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Estados Unidos 2025

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1 : 14:30 a 15:30.

Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15.

Sábado 18 de octubre

Sprint : 14:00 a 14:30.

Clasificación: 18:00 a 19:00.

Domingo 19 de octubre