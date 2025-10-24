Se paraliza el fútbol argentino: por qué no hay fecha del Torneo Clausura este fin de semana

Los hinchas tendrán que esperar una semana más para disfrutar de la decimocuarta jornada del campeonato local. Cuándo juegan River y Boca.

Boca vs Belgrano. Foto: X @Belgrano

El fútbol argentino entra en pausa este fin de semana del 25 y 26 de octubre, ya que no se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura debido a la celebración de las elecciones legislativas. De todas maneras, el viernes 24 y el lunes 27 sí habrá actividad, aunque por Copa Argentina y la reanudación de partidos postergados.

El campeonato local deberá frenar su continuidad porque los comicios tienen alcance nacional: las provincias votarán para renovar las bancas en las Cámaras de Senadores y Diputados.

River Plate tendrá acción este viernes. Foto: X @RiverPlate

Qué partidos hay el viernes 24 y lunes 27 de octubre

Este viernes 24 de octubre a las 22.10, River e Independiente Rivadavia de Mendoza se verán las caras por la semifinal de la Copa Argentina. Por su parte, Boca enfrentará el lunes 27 a Barracas Central. El duelo se jugará a las 16 y corresponde a la fecha 12 del Torneo Clausura. Cabe recordar que dicho encuentro se suspendió por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Otros cuatro equipos tendrán actividad este viernes: Sarmiento y Rosario Central completarán su partido suspendido por lluvia, mientras que Independiente y Platense disputarán el partido suspendido por los incidentes entre los hinchas del “Rojo” y la Universidad de Chile.

Carlos Palacios, Boca Juniors vs Barracas Central. Foto: NA/Juan Floglia

¿Cuándo se juega la próxima fecha del Torneo Clausura?

La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá lugar el fin de semana del 1 de noviembre. Los partidos todavía no tienen fecha y hora confirmadas, pero los duelos serán clave para obtener un panorama de cara a los octavos de final. Además, servirán de antesala al Superclásico, a disputarse el 9 de noviembre en La Bombonera.

El fixture del Torneo Clausura