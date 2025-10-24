Se paraliza el fútbol argentino: por qué no hay fecha del Torneo Clausura este fin de semana
El fútbol argentino entra en pausa este fin de semana del 25 y 26 de octubre, ya que no se disputará la fecha 14 del Torneo Clausura debido a la celebración de las elecciones legislativas. De todas maneras, el viernes 24 y el lunes 27 sí habrá actividad, aunque por Copa Argentina y la reanudación de partidos postergados.
El campeonato local deberá frenar su continuidad porque los comicios tienen alcance nacional: las provincias votarán para renovar las bancas en las Cámaras de Senadores y Diputados.
Qué partidos hay el viernes 24 y lunes 27 de octubre
Este viernes 24 de octubre a las 22.10, River e Independiente Rivadavia de Mendoza se verán las caras por la semifinal de la Copa Argentina. Por su parte, Boca enfrentará el lunes 27 a Barracas Central. El duelo se jugará a las 16 y corresponde a la fecha 12 del Torneo Clausura. Cabe recordar que dicho encuentro se suspendió por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Otros cuatro equipos tendrán actividad este viernes: Sarmiento y Rosario Central completarán su partido suspendido por lluvia, mientras que Independiente y Platense disputarán el partido suspendido por los incidentes entre los hinchas del “Rojo” y la Universidad de Chile.
¿Cuándo se juega la próxima fecha del Torneo Clausura?
La fecha 14 del Torneo Clausura tendrá lugar el fin de semana del 1 de noviembre. Los partidos todavía no tienen fecha y hora confirmadas, pero los duelos serán clave para obtener un panorama de cara a los octavos de final. Además, servirán de antesala al Superclásico, a disputarse el 9 de noviembre en La Bombonera.