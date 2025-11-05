Perjudica a Colapinto: la decisión de Alpine para lo que resta de la temporada de Fórmula 1

La escudería francesa está enfocada en el próximo año, por lo que el rendimiento en la actual temporada se ve disminuido.

Franco Colapinto Foto: Pool via REUTERS

Alpine está enfocado por completo en la temporada 2026, que tendrá uno de los mayores cambios de reglamento a nivel histórico de la Fórmula 1. En este contexto, Franco Colapinto padece estas decisiones a la espera de su confirmación para el siguiente año.

De esta manera, el equipo francés ya decidió que todos los esfuerzos para lo que resta de la temporada estarán puestos en el monoplaza del 2026. Por esto mismo, se conoció el motivo detrás de la falta de actualizaciones de los autos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Desde el Gran Premio de España 2025, el pasado 1 de junio, el A525 no tuvo ninguna novedad, algo que se reflejó en el mal rendimiento del vehículo. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly no pudieron quedar entre los principales lugares en las carreras siguientes, para profundizar su mal presente.

Actualmente, la escudería francesa se encuentra en el último lugar del Campeonato Mundial de Constructores y, a menos que ocurra un sorpresivo cambio de escena, finalizará en ese lugar. Gasly sumó la totalidad de 20 puntos, mientras que Colapinto y Jack Doohan no ganaron unidades durante su estadía en el equipo.

Pierre Gasly y Franco Colapinto, pilotos de la escudería francesa Alpine. Foto: X / @AlpineF1Team.

En este contexto, Alpine puede sacar ventaja de su mal presente. Al quedar en la zona baja de la tabla de posiciones, tiene mayor cantidad de horas a disposición para trabajar en el túnel de viento, fundamental para el desarrollo aerodinámico del auto del próximo año.

Todos los cambios de 2026 en la Fórmula 1

Empezando por la aerodinámica, los monoplazas de Fórmula 1 tendrán un aspecto diferente a partir de 2026 debido a que el organismo que gestiona el deporte decidió dar un nuevo golpe sobre la mesa creando coches más cortos (de 3.600 a 3.400 milímetros de distancia entre ejes) y angostos (pasarán de 2.000 a 1.900 milímetros) que los actuales monoplazas de F1.

Gran Premio de Estados Unidos 2025. Foto: REUTERS

A causa de esta reducción de tamaño, los autos disminuirán su peso y serán más ágiles, uno de los objetivos clave del reglamento de 2026. Los técnicos de la FIA se propusieron a eliminar un total de 30 kilos con respecto a las máquinas de 2022 para reducir el peso hasta los 768 kg -722 kg de coche y 46 kg de neumáticos-.

Además, con las nuevas normas, se redujo la carga aerodinámica en un 30% y la resistencia al aire en un 55% en un intento por mejorar la eficiencia y la manejabilidad, y hacer que los coches sean más competitivos para incentivar los adelantamientos.

Con respecto a los neumáticos, las llantas de 18 pulgadas, que sustituyeron a las de 13 pulgadas en 2022, se mantienen, aunque con algunos pequeños cambios. La anchura de los neumáticos delanteros se redujo en 25 mm y la de los traseros en 30 mm, lo que reducirá el peso, y según la FIA “habrá una pérdida mínima de agarre”.