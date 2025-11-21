AFA anunció la Recopa de Campeones para el 2026: los detalles de la nueva competencia del fútbol argentino

Tras decisión del ente que regula el fútbol nacional, se suma un nuevo torneo en formato de liga que coronará un campeón.

Vélez campeón de la Supercopa Argentina. Foto: NA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través del Boletín Especial N° 6795, puso en conocimiento que en 2026 se jugará la “Recopa de Campeones”, un nuevo torneo que reunirá a los ganadores de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Esta competencia, por ende, será en formato triangular (todos se enfrentarán contra todos): cada partido tendrá un ganador. Esto implica que, ante un empate, habrá penales y un cambio en el sistema de puntuación tradicional.

¿Qué equipos disputarán la “Recopa de Campeones” 2026?

Ya tiene confirmada la participación de Independiente Rivadavia de Mendoza, por ser el campeón de la Copa Argentina y Vélez, campeón de la Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.

Independiente Rivadavia ya tiene asegurada su participación en la Recopa de Campeones. Foto: Copa Argentina

Empero, tras haber sido ganador de este último trofeo ante Estudiantes de La Plata, el Fortín le cederá dicho boleto al “Pincha”.

El sistema de puntuación de la Recopa de Campeones 2026

La gran novedad también radica en el llamativo sistema de puntuación con el que contará el nuevo torneo.

Al no poderse dar la posibilidad de empate, pero se trata de una competencia en formato de liga, los puntos se repartirán de 0 a 3 de la siguiente forma:

Tres puntos : se los lleva el equipo que logre vencer en el tiempo reglamentario.

Dos puntos : se le otorgarán al conjunto que consiga imponerse en la tanda de penales.

Un punto : irá para aquel elenco que caiga derrotado desde los doce pasos.

Cero puntos: aquel equipo que pierda el duelo en el tiempo reglamentario.

Una vez que haya finalizado el triangular y todos los equipos hayan disputado sus partidos -en caso de igualdad de puntos- el campeón se definirá con el siguiente nivel de prioridades:

Diferencia de gol ,

Goles a favor ,

Menos tantos en contra ,

Mejor puntuación Fair Play.

Rosario Central, campeón de la Liga 2025. Foto: X @LigaAFA

Tras lo que fue la decisión de la AFA de otorgarle el campeonato de la Liga Profesional a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en el año, la Asociación del Fútbol Argentino incorpora esta nueva competencia que tendrá su estreno en 2026.