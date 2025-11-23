Quién era Omar Souto, el histórico Gerente de la AFA que murió a sus 73 años: su relación con Messi en la Selección Argentina

“Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA”, destacó y recordó el ente regulador del fútbol argentino, a través de sus redes sociales.

Omar Souto murió a los 73 años. Foto: X @afa

Omar Souto, el histórico Gerente de las Selecciones Nacionales, murió este domingo a sus 73 años y dejó una huella muy grande en la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tras haber sido una pieza clave para la presencia de Lionel Messi en la Selección Argentina.

“Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales”, informó el ente regulador a través de sus redes sociales.

El homenaje que recibió Omar Souto por su labor en la AFA. Foto: X @afa

Y continuó: “Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste y por ser un verdadero ejemplo a seguir dentro de la AFA. Abrazamos a tu familia, amigos y seres queridos en este duro momento”.

El rol protagónico que tuvo Omar Souto con Lionel Messi

Además de su labor hecho dentro de la AFA, un dato clave de la importancia de Souto, fue el rol protagónico que tuvo para que Messi juegue con la camiseta ‘Albiceleste’, en vez de España. Omar fue quien se puso en contacto con la familia del astro rosarino para iniciar las respectivas gestiones.

Omar Souto fue vital para que Lionel Messi vista la camiseta de la Selección Argentina. Foto: REUTERS

“Yo pensaba que se llamaba Leonardo porque todos le decían ‘Leo’. Me fui hasta un locutorio de Monte Grande y pedí una guía de la ciudad de Rosario donde estaban todos los Messi”, confesó Souto, durante una entrevista con ‘TyC Sports’.

Y recordó sobre aquel histórico llamado que cambió la historia del fútbol: “Llamé a la abuela que me dio el teléfono del tío, cuando lo llamé me dio el del padre, que cuando lo llamé me dijo ‘Al fin lo van a convocar. Mi hijo quiere jugar en la Selección Argentina’”.