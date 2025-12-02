Los posibles rivales de River en un hipotético repechaje de Copa Libertadores

Tras la eliminación ante Racing, el Millonario sigue atento a la definición del Clausura y a los equipos que podrían cruzarse en la Fase 2 del certamen continental.

River Foto: REUTERS

Luego de la derrota contra Racing, River mira desde el sillón los partidos definitorios del Torneo Clausura. A pesar de no participar en la competición, los ojos millonarios todavía están pendientes de como termine el campeonato, ya que una victoria, indeseable, de su clásico rival podría ayudarlo y meterlo en Fase 2 de la Copa Libertadores.

La Fase 2, también conocida como repechaje, consiste en una serie ida y vuelta frente a otro club sudaméricano. El que pierde queda directamente afuera del certamen continental. El que avanza llega a la Fase 3, donde lo espera otro cruce de eliminación directa, pero con un premio consuelo: el ganador clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, y el perdedor a la Copa Sudamericana.

Maximilano Salas, Racing vs River. Foto: NA

Esta es la razón por la cual una clasificación al repechaje en una instancia tan temprana podría terminar siendo un arma de doble filo que muchos hinchas millonarios prefieren evitar. Una derrota inesperada en la Fase 2 podría dejar a River sin el pan y sin la torta.

A pesar de que aun resta definirse el campeón del futbol argentino, y los últimos partidos de las otras ligas sudamericanas, en Nuñez ya piensan quiénes podrían ser sus rivales en un hipotético cruce.

Los posibles cruces de River

Hasta ahora, solo hay tres confirmados para la etapa de la que el Millonario podría participar, pero otros equipos ya tienen asegurada su clasificación en la Fase 1 (una instancia previa), y algunos todavía no saben si clasifican a la Fase 1, 2 o incluso a la de grupos.

Guaraní (PAR) - mejor ubicado en la tabla anual después de los campeones del Apertura (Libertad) y Clausura (Cerro Porteño) - entra en Fase 2.

2 de Mayo (PAR) - subcampeón de la Copa Paraguay, ingresa porque el campeón, General Caballero, descendió - entra en Fase 1.

Liverpool (URU) - mejor de la tabla anual después de los finalistas de la Liga Uruguaya - entra en Fase 2.

Juventud de las Piedras (URU) - cuarto en la acumulada - entra en Fase 1.

Deportivo Táchira (VEN) - segundo mejor de la tabla anual - entra en Fase 1.

Sorteo de la Copa Libertadores. Foto: X @Libertadores

Además, hay una larga lista de clubes con su participación asegurada en las instancias iniciales de la Copa, aunque aún no se sepa donde. Estos son:

Mirassol, Botafogo, Fluminense o Bahía (BRA) - dos de estos cuatro ingresarán a Fase 2; los otros dos, a la fase de grupos.

Always Ready, The Strongest, Bolívar (BOL) - uno irá a fase de grupos, otro a Fase 1 y otro a Fase 2.

Cusco, Alianza Lima, Sporting Cristal (PER) - el primero podría ir solo a fase de grupos o a Fase 2; los otros dos también podrían ir a Fase 1.

Universidad Central, Carabobo (VEN) - el ganador de la final de la Primera División irá a la fase de grupos; el perdedor, a Fase 2.

Los trofeos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Foto: EFE.

Con la información tal cual como está, es muy dificil predecir un rival para River, ya que ni siquiera está definido el torneo local. Una coronación por parte de Racing, Gimnasia o Estudiantes podría condenarlo a volver a jugar la Copa Sudamericana por primera vez en 11 años: la última ocasión fue en 2015, donde perdió en semifinales contra Huracán.