Fixture del Torneo Apertura 2026: Boca debuta con Riestra en La Bombonera y River visita a Barracas Central

Según lo informado por las autoridades del fútbol argentino, la primera fecha del campeonato se jugará el fin de semana del 25 de enero. Conocé todos los cruces y cuándo se jugaría el Superclásico.

jueves, 11 de diciembre de 2025, 23:09
Trofeo de la Liga Profesional.
Trofeo de la Liga Profesional. Foto: NA

La Liga Profesional de Fútbol hizo oficial este jueves el cronograma de competencia del Torneo Apertura 2026. El miércoles se habían conformado las zonas que disputarán la próxima temporada y ahora se diseñó el fixtures del torneo.

Según lo informado por las autoridades del fútbol argentino, la primera fecha del campeonato se jugará el fin de semana del 25 de enero.

Trofeo de Liga Profesional de Fútbol. Foto: X @afa.
Trofeo de Liga Profesional de Fútbol. Foto: X @afa.

El diseño del fixture determinó que Boca debutará ante Deportivo Riestra en La Bombonera por primera jornada de la Zona A. Por su parte, River iniciará el año visitando a Barracas por la Zona B.

El Superclásico se jugará en la fecha 15. De esta manera, el interzonal entre el “Millonario” y el “Xeneize” tendrá lugar el fin de semana del 19/04 en el Monumental.

Fixture del Torneo Apertura 2026

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

  • Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

  • Boca – Deportivo Riestra
  • Independiente – Estudiantes
  • Talleres – Newell’s
  • Instituto – Vélez
  • Unión – Platense
  • San Lorenzo – Lanús
  • Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

  • Barracas Central – River
  • Gimnasia – Racing
  • Rosario Central – Belgrano
  • Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Argentinos – Sarmiento
  • Banfield – Huracán
  • Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

  • Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

  • Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
  • Lanús – Unión
  • Platense – Instituto
  • Vélez – Talleres
  • Newell’s – Independiente
  • Estudiantes – Boca
  • Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

  • Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
  • Sarmiento – Banfield
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
  • Belgrano – Tigre
  • Racing – Rosario Central
  • River – Gimnasia
  • Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

  • Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

  • Defensa y Justicia – Estudiantes
  • Boca – Newell’s
  • Independiente – Vélez
  • Talleres – Platense
  • Instituto – Lanús
  • Unión – Gimnasia (Mza.)
  • San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

  • Gimnasia – Aldosivi
  • Rosario Central – River
  • Tigre – Racing
  • Argentinos – Belgrano
  • Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
  • Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

  • Interzonal: Huracán – San Lorenzo

Zona A

  • Central Córdoba – Unión
  • Gimnasia (Mza.) – Instituto
  • Lanús – Talleres
  • Platense – Independiente
  • Vélez – Boca
  • Newell’s – Defensa y Justicia
  • Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

  • Sarmiento – Atlético Tucumán
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
  • Belgrano – Banfield
  • Racing – Argentinos
  • River – Tigre
  • Aldosivi – Rosario Central
  • Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

  • Interzonal: Gimnasia – Estudiantes

Zona A

  • Deportivo Riestra – Newell’s
  • Defensa y Justicia – Vélez
  • Boca – Platense
  • Independiente – Lanús
  • Talleres – Gimnasia (Mza.)
  • Instituto – Central Córdoba
  • Unión – San Lorenzo

Zona B

  • Rosario Central – Barracas Central
  • Tigre – Aldosivi
  • Argentinos – River
  • Banfield – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
  • Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

  • Vélez – River
  • Platense – Barracas Central
  • Rosario Central – Talleres
  • Estudiantes – Sarmiento
  • Defensa y Justicia – Belgrano
  • Argentinos – Lanús
  • Boca – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
  • Unión – Aldosivi
  • Instituto – Atlético Tucumán
  • San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
  • Central Córdoba – Tigre
  • Deportivo Riestra – Huracán
  • Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

  • Interzonal: Sarmiento – Unión

Zona A

  • San Lorenzo – Instituto
  • Central Córdoba – Talleres
  • Gimnasia (Mza.) – Independiente
  • Lanús – Boca
  • Platense – Defensa y Justicia
  • Vélez – Deportivo Riestra
  • Newell’s – Estudiantes

Zona B

  • Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
  • Belgrano – Atlético Tucumán
  • Racing – Independiente Rivadavia Mza.
  • River – Banfield
  • Aldosivi – Argentinos
  • Barracas Central – Tigre
  • Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

  • Interzonal: Newell’s – Rosario Central

Zona A

  • Estudiantes – Vélez
  • Deportivo Riestra – Platense
  • Defensa y Justicia – Lanús
  • Boca – Gimnasia (Mza.)
  • Independiente – Central Córdoba
  • Talleres – San Lorenzo
  • Instituto – Unión

Zona B

  • Tigre – Gimnasia
  • Argentinos – Barracas Central
  • Banfield – Aldosivi
  • Independiente Rivadavia Mza. – River
  • Atlético Tucumán – Racing
  • Huracán – Belgrano
  • Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

  • Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

  • Unión – Talleres
  • San Lorenzo – Independiente
  • Central Córdoba – Boca
  • Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
  • Lanús – Deportivo Riestra
  • Platense – Estudiantes
  • Vélez – Newell’s

Zona B

  • Belgrano – Sarmiento
  • Racing – Huracán
  • River – Atlético Tucumán
  • Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
  • Barracas Central – Banfield
  • Gimnasia – Argentinos
  • Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

  • Interzonal: Tigre – Vélez

Zona A

  • Newell´s – Platense
  • Estudiantes – Lanús
  • Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
  • Defensa y Justicia – Central Córdoba
  • Boca – San Lorenzo
  • Independiente – Unión
  • Talleres – Instituto

Zona B

  • Argentinos – Rosario Central
  • Banfield – Gimnasia
  • Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
  • Atlético Tucumán – Aldosivi
  • Huracán – River
  • Sarmiento – Racing
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

  • Interzonal: Belgrano – Talleres

Zona A

  • Instituto – Independiente
  • Unión – Boca
  • San Lorenzo – Defensa y Justicia
  • Central Córdoba – Deportivo Riestra
  • Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
  • Lanús – Newell’s
  • Platense – Vélez

Zona B

  • Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
  • River – Sarmiento
  • Aldosivi – Huracán
  • Barracas Central – Atlético Tucumán
  • Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
  • Rosario Central – Banfield
  • Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

  • Interzonal: Argentinos – Platense

Zona A

  • Vélez – Lanús
  • Newell’s – Gimnasia (Mza.)
  • Estudiantes – Central Córdoba
  • Deportivo Riestra – San Lorenzo
  • Defensa y Justicia – Unión
  • Boca – Instituto
  • Independiente – Talleres

Zona B

  • Banfield – Tigre
  • Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
  • Atlético Tucumán – Gimnasia
  • Huracán – Barracas Central
  • Sarmiento – Aldosivi
  • Estudiantes (Río Cuarto) – River
  • Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

  • Interzonal: Independiente – Racing

Zona A

  • Talleres – Boca
  • Instituto – Defensa y Justicia
  • Unión – Deportivo Riestra
  • San Lorenzo – Estudiantes
  • Central Córdoba – Newell’s
  • Gimnasia (Mza.) – Vélez
  • Lanús – Platense

Zona B

  • River – Belgrano
  • Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Barracas Central – Sarmiento
  • Gimnasia – Huracán
  • Rosario Central – Atlético Tucumán
  • Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
  • Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

  • Interzonal: Lanús – Banfield

Zona A

  • Platense – Gimnasia (Mza.)
  • Vélez – Central Córdoba
  • Newell’s – San Lorenzo
  • Estudiantes – Unión
  • Deportivo Riestra – Instituto
  • Defensa y Justicia – Talleres
  • Boca – Independiente

Zona B

  • Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
  • Atlético Tucumán – Tigre
  • Huracán – Rosario Central
  • Sarmiento – Gimnasia
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
  • Belgrano – Aldosivi
  • Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

  • Interzonal: River – Boca

Zona A

  • Independiente – Defensa y Justicia
  • Talleres – Deportivo Riestra
  • Instituto – Estudiantes
  • Unión – Newell’s
  • San Lorenzo – Vélez
  • Central Córdoba – Platense
  • Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

  • Aldosivi – Racing
  • Barracas Central – Belgrano
  • Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Rosario Central – Sarmiento
  • Tigre – Huracán
  • Argentinos – Atlético Tucumán
  • Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

  • Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

  • Lanús – Central Córdoba
  • Platense – San Lorenzo
  • Vélez – Unión
  • Newell’s – Instituto
  • Estudiantes – Talleres
  • Deportivo Riestra – Independiente
  • Defensa y Justicia – Boca

Zona B

  • Atlético Tucumán – Banfield
  • Huracán – Argentinos
  • Sarmiento – Tigre
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
  • Belgrano – Gimnasia
  • Racing – Barracas Central
  • River – Aldosivi