Fixture del Torneo Apertura 2026: Boca debuta con Riestra en La Bombonera y River visita a Barracas Central
Según lo informado por las autoridades del fútbol argentino, la primera fecha del campeonato se jugará el fin de semana del 25 de enero. Conocé todos los cruces y cuándo se jugaría el Superclásico.
La Liga Profesional de Fútbol hizo oficial este jueves el cronograma de competencia del Torneo Apertura 2026. El miércoles se habían conformado las zonas que disputarán la próxima temporada y ahora se diseñó el fixtures del torneo.
El diseño del fixture determinó que Boca debutará ante Deportivo Riestra en La Bombonera por primera jornada de la Zona A. Por su parte, River iniciará el año visitando a Barracas por la Zona B.
El Superclásico se jugará en la fecha 15. De esta manera, el interzonal entre el “Millonario” y el “Xeneize” tendrá lugar el fin de semana del 19/04 en el Monumental.
Fixture del Torneo Apertura 2026
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
- Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
- Boca – Deportivo Riestra
- Independiente – Estudiantes
- Talleres – Newell’s
- Instituto – Vélez
- Unión – Platense
- San Lorenzo – Lanús
- Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
- Barracas Central – River
- Gimnasia – Racing
- Rosario Central – Belgrano
- Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
- Argentinos – Sarmiento
- Banfield – Huracán
- Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
- Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
- Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
- Lanús – Unión
- Platense – Instituto
- Vélez – Talleres
- Newell’s – Independiente
- Estudiantes – Boca
- Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
- Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
- Sarmiento – Banfield
- Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
- Belgrano – Tigre
- Racing – Rosario Central
- River – Gimnasia
- Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
- Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
- Defensa y Justicia – Estudiantes
- Boca – Newell’s
- Independiente – Vélez
- Talleres – Platense
- Instituto – Lanús
- Unión – Gimnasia (Mza.)
- San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
- Gimnasia – Aldosivi
- Rosario Central – River
- Tigre – Racing
- Argentinos – Belgrano
- Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
- Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
- Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
- Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A
- Central Córdoba – Unión
- Gimnasia (Mza.) – Instituto
- Lanús – Talleres
- Platense – Independiente
- Vélez – Boca
- Newell’s – Defensa y Justicia
- Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
- Sarmiento – Atlético Tucumán
- Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
- Belgrano – Banfield
- Racing – Argentinos
- River – Tigre
- Aldosivi – Rosario Central
- Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
- Interzonal: Gimnasia – Estudiantes
Zona A
- Deportivo Riestra – Newell’s
- Defensa y Justicia – Vélez
- Boca – Platense
- Independiente – Lanús
- Talleres – Gimnasia (Mza.)
- Instituto – Central Córdoba
- Unión – San Lorenzo
Zona B
- Rosario Central – Barracas Central
- Tigre – Aldosivi
- Argentinos – River
- Banfield – Racing
- Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
- Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
- Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)
- Vélez – River
- Platense – Barracas Central
- Rosario Central – Talleres
- Estudiantes – Sarmiento
- Defensa y Justicia – Belgrano
- Argentinos – Lanús
- Boca – Racing
- Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- Unión – Aldosivi
- Instituto – Atlético Tucumán
- San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- Central Córdoba – Tigre
- Deportivo Riestra – Huracán
- Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
- Interzonal: Sarmiento – Unión
Zona A
- San Lorenzo – Instituto
- Central Córdoba – Talleres
- Gimnasia (Mza.) – Independiente
- Lanús – Boca
- Platense – Defensa y Justicia
- Vélez – Deportivo Riestra
- Newell’s – Estudiantes
Zona B
- Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
- Belgrano – Atlético Tucumán
- Racing – Independiente Rivadavia Mza.
- River – Banfield
- Aldosivi – Argentinos
- Barracas Central – Tigre
- Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
- Interzonal: Newell’s – Rosario Central
Zona A
- Estudiantes – Vélez
- Deportivo Riestra – Platense
- Defensa y Justicia – Lanús
- Boca – Gimnasia (Mza.)
- Independiente – Central Córdoba
- Talleres – San Lorenzo
- Instituto – Unión
Zona B
- Tigre – Gimnasia
- Argentinos – Barracas Central
- Banfield – Aldosivi
- Independiente Rivadavia Mza. – River
- Atlético Tucumán – Racing
- Huracán – Belgrano
- Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
- Interzonal: Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
- Unión – Talleres
- San Lorenzo – Independiente
- Central Córdoba – Boca
- Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
- Lanús – Deportivo Riestra
- Platense – Estudiantes
- Vélez – Newell’s
Zona B
- Belgrano – Sarmiento
- Racing – Huracán
- River – Atlético Tucumán
- Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
- Barracas Central – Banfield
- Gimnasia – Argentinos
- Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
- Interzonal: Tigre – Vélez
Zona A
- Newell´s – Platense
- Estudiantes – Lanús
- Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
- Defensa y Justicia – Central Córdoba
- Boca – San Lorenzo
- Independiente – Unión
- Talleres – Instituto
Zona B
- Argentinos – Rosario Central
- Banfield – Gimnasia
- Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
- Atlético Tucumán – Aldosivi
- Huracán – River
- Sarmiento – Racing
- Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
- Interzonal: Belgrano – Talleres
Zona A
- Instituto – Independiente
- Unión – Boca
- San Lorenzo – Defensa y Justicia
- Central Córdoba – Deportivo Riestra
- Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
- Lanús – Newell’s
- Platense – Vélez
Zona B
- Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
- River – Sarmiento
- Aldosivi – Huracán
- Barracas Central – Atlético Tucumán
- Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
- Rosario Central – Banfield
- Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
- Interzonal: Argentinos – Platense
Zona A
- Vélez – Lanús
- Newell’s – Gimnasia (Mza.)
- Estudiantes – Central Córdoba
- Deportivo Riestra – San Lorenzo
- Defensa y Justicia – Unión
- Boca – Instituto
- Independiente – Talleres
Zona B
- Banfield – Tigre
- Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
- Atlético Tucumán – Gimnasia
- Huracán – Barracas Central
- Sarmiento – Aldosivi
- Estudiantes (Río Cuarto) – River
- Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
- Interzonal: Independiente – Racing
Zona A
- Talleres – Boca
- Instituto – Defensa y Justicia
- Unión – Deportivo Riestra
- San Lorenzo – Estudiantes
- Central Córdoba – Newell’s
- Gimnasia (Mza.) – Vélez
- Lanús – Platense
Zona B
- River – Belgrano
- Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
- Barracas Central – Sarmiento
- Gimnasia – Huracán
- Rosario Central – Atlético Tucumán
- Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
- Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
- Interzonal: Lanús – Banfield
Zona A
- Platense – Gimnasia (Mza.)
- Vélez – Central Córdoba
- Newell’s – San Lorenzo
- Estudiantes – Unión
- Deportivo Riestra – Instituto
- Defensa y Justicia – Talleres
- Boca – Independiente
Zona B
- Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
- Atlético Tucumán – Tigre
- Huracán – Rosario Central
- Sarmiento – Gimnasia
- Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
- Belgrano – Aldosivi
- Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
- Interzonal: River – Boca
Zona A
- Independiente – Defensa y Justicia
- Talleres – Deportivo Riestra
- Instituto – Estudiantes
- Unión – Newell’s
- San Lorenzo – Vélez
- Central Córdoba – Platense
- Gimnasia (Mza.) – Lanús
Zona B
- Aldosivi – Racing
- Barracas Central – Belgrano
- Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
- Rosario Central – Sarmiento
- Tigre – Huracán
- Argentinos – Atlético Tucumán
- Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
- Interzonal: Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
- Lanús – Central Córdoba
- Platense – San Lorenzo
- Vélez – Unión
- Newell’s – Instituto
- Estudiantes – Talleres
- Deportivo Riestra – Independiente
- Defensa y Justicia – Boca
Zona B
- Atlético Tucumán – Banfield
- Huracán – Argentinos
- Sarmiento – Tigre
- Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
- Belgrano – Gimnasia
- Racing – Barracas Central
- River – Aldosivi