Dibu Martínez habló sobre su regreso a Independiente: “Las últimas balas”

El arquero de la Selección Argentina se sinceró sobre un posible retorno al club donde realizó sus inferiores.

Emiliano "Dibu" Martínez. Foto: Reuters/Andrew Boyers

Los hinchas de Independiente se ilusionan con un posible regreso del Dibu Martínez, quien hizo inferiores en el club, pero no llegó a debutar en primera. En este contexto, el arquero de la Selección Argentina se sinceró sobre su futuro y la posibilidad de retornar al país.

Durante una entrevista, fue consultado acerca de la chance de tener un ciclo en el Rojo, aunque fue claro con su situación. “Obviamente siempre me gustó la idea de jugar en Independiente, pero lo veo lejos. Tengo todavía dos años de contrato (con Aston Villa), estoy en el Mundial, estoy en mi mejor momento”, comentó.

Dibu Martínez en Independiente

Los casos recientes podrían aumentar las expectativas de los hinchas, ya que Ángel Di María retornó a Rosario Central, Gonzalo Montiel a River y Leandro Paredes a Boca, por citar algunos ejemplos.

De todos modos, el Dibu Martínez habló con DSports y explicó: “¿Si lo evalúo en el futuro? Muy difícil, yo si quiero volver quería volver bien, como estoy ahora. Creo que las últimas balas se van perdiendo”.

A sus 33 años, el arquero parece estar lejos de que se concrete un regreso a Independiente, ya que sus próximos objetivos ya fueron mencionados: conseguir cosas con el Aston Villa y lograr una nueva estrella en el Mundial 2026 con la Albiceleste.

Dibu Martínez en el entrenamiento de Argentina a beneficio de las víctimas de la inundación de Bahía Blanca. Foto: EFE/Juan Ignacio

Todavía tiene contrato para seguir disputando la Premier League, por lo que falta para que llegue el momento de evaluar lo que ocurrirá con su carrera y una eventual segunda vuelta en el Rojo de Avellaneda.

El Dibu Martínez habló de la Finalissima

De cara a los próximos desafíos con la Selección Argentina, habló con entusiasmo de la Finalissima, que se disputará el próximo marzo ante España.

Finalíssima, fútbol, NA

El Dibu Martínez indicó que le parece importante porque "España es uno de los rivales a vencer en el Mundial. Tiene una de las mejores selecciones del mundo y podría servir como un test para todos nosotros, a solamente dos meses de la Copa del Mundo”.

Y comparó con la edición anterior: “A nosotros, ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar bastante importante, así que queremos hacerlo igual”.