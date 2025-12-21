River rearma el mediocampo: anunció a Aníbal Moreno como segundo refuerzo tras la llegada de Fausto Vera

Después de un 2025 sin títulos, el “Millonario” apuesta fuerte al mercado de pases de cara a su participación en la Copa Sudamericana.

River presentó a Aníbal Moreno. Foto: X @RiverPlate

River se movió rápido en el mercado de pases y este domingo confirmó la contratación del mediocampista argentino Aníbal Moreno para 2026 luego de la reciente incorporación de Fausto Vera en aquel sector de la cancha.

El “Millonario” compró la totalidad del pase del ex Palmeiras y Racing, quien tras hacerse la revisión médica firmó su contrato con la institución hasta diciembre de 2029.

De esta manera, el conjunto de Marcelo Gallardo quiere dar vuelta la página después de un 2025 sin títulos, por lo que apuesta a un fuerte mercado de pases de cara a su participación en la Copa Sudamericana.

River presentó a Aníbal Moreno. Foto: X @RiverPlate

El futbolista oriundo de Catamarca disputó un total de 117 partidos con el “Verdao”, en los que convirtió cuatro goles. Además, consiguió el título del Campeonato Paulista en 2024 marcando un tanto en dicha final ante Santos.

El “Millonario” compró el 100% de la ficha de Moreno en 7 millones de dólares y ya podrá sumarse a la pretemporada para comenzar a trabajar bajo las órdenes del “Muñeco” de cara a la siguiente campaña donde afrontará triple competencia (Liga Profesional – Copa Sudamericana – Copa Argentina).

River rearma el mediocampo y la defensa

Recientemente, el elenco de Núñez anunció recientemente la llegada de Fausto Vera, mediocampista del Atlético Mineiro de Brasil, a préstamo con opción de compra hasta 2026.

La flamante adquisición del Millonario Foto: @RiverPlate

Uno de los objetivos de Gallardo era renovar el centro del campo y en pocos días del mercado de pases, la dirigencia de River, comandada por Stefano Di Carlo, se movió rápido para abrochar dos incorporaciones.

No obstante, la “Banda” todavía continúa activo en la corriente ventana de transferencias y puso los ojos sobre Facundo Mura, lateral derecho que finaliza contrato con Racing a fin de año, y Jhohan Romaña, futbolista de San Lorenzo.