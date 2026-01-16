Cambian los monoplazas de la Fórmula 1 y tendrán luces intermitentes en los espejos retrovisores: cuál es el motivo
Esta modificación se complementa a un sistema ya existente: las luces del alerón trasero, que indican el estado de carga eléctrica, y las integradas en la estructura trasera, que parpadean permanentemente bajo la lluvia. La explicación dentro de la nota.
La Fórmula 1 promete ser “renovadora” durante la próxima temporada. Además de los cambios en el monoplaza, motor y reglamento, la máxima categoría del automovilismo también realizó modificaciones en materia de seguridad, ya que los autos llevarán luces intermitentes.
En 2026, los monoplazas de F1 irán equipados con luces intermitentes integradas en los retrovisores. El objetivo no está relacionado a los cambios de carril o maniobras en la pista, sino para mejorar la visibilidad cuando un auto esté parado o tenga dificultades.
Luego de un accidente, un trompo o condiciones de escasa visibilidad, un monoplaza parado puede resultar muy difícil de detectar. Con estos nuevos indicadores, los pilotos que circulen en sentido contrario reducirán el riesgo de colisiones secundarias; las más violentas.
Estas luces complementan un sistema ya existente: las luces del alerón trasero, que indican el estado de carga eléctrica, y las integradas en la estructura trasera, que parpadean permanentemente bajo la lluvia para que los corredores sepan donde está el otro monoplaza.
Mayor seguridad para los pilotos en 2026
La FIA también aumentó los requisitos de las pruebas de choque, en particular para la célula de supervivencia. Se hizo hincapié en los impactos laterales, para proteger mejor a los conductores en los temidos choques en “T”, cuando un auto es golpeado perpendicularmente después de venir a parar al otro lado de la pista.
El sistema de protección antivuelco también evoluciona. La barra antivuelco, ya reforzada en los últimos años, es ahora aún más resistente. Según cifras oficiales, ahora puede soportar una carga adicional de 23% cuando el monoplaza descansa sobre su techo. Combinado con el halo, sigue reduciendo uno de los puntos débiles históricos de los monoplazas descapotables.
En la parte delantera, la estructura adopta un diseño de dos etapas. En caso de impacto moderado, el morro absorbe la energía. En caso de impacto más grave, entra en juego una segunda zona de deformación, situada más atrás, para limitar al máximo las fuerzas transmitidas al conductor.
Si bien las estructuras más sólidas implican mayor peso, los ingenieros deberán buscar alternativas para cumplir con la normativa 2026, que impone una reducción significativa del peso mínimo del coche: de 800 a 768 kilogramos. Sin dudas, será un reto más que importante que influirá en el diseño del monoplaza.
Los días y horarios de las 30 carreras de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 01:00
- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00:00
- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 04:00
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 02:00
- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12:00
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14:00
- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17:00
- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13:00
- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17:00
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10:00
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 08:00
- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11:00
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10:00
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10:00
- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 07:00
- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10:00
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10:00
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 08:00
- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 06:00
- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 09:00
- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17:00
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17:00
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14:00
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a las 01:00
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13:00
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10:00