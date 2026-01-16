Cambian los monoplazas de la Fórmula 1 y tendrán luces intermitentes en los espejos retrovisores:

El diseño de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 para 2026. Foto: X @F1

La Fórmula 1 promete ser “renovadora” durante la próxima temporada. Además de los cambios en el monoplaza, motor y reglamento, la máxima categoría del automovilismo también realizó modificaciones en materia de seguridad, ya que los autos llevarán luces intermitentes.

Los monoplazas de la Fórmula 1 llevarán luces intermitentes en 2026. Créditos: X @F1

En 2026, los monoplazas de F1 irán equipados con luces intermitentes integradas en los retrovisores. El objetivo no está relacionado a los cambios de carril o maniobras en la pista, sino para mejorar la visibilidad cuando un auto esté parado o tenga dificultades.

Luego de un accidente, un trompo o condiciones de escasa visibilidad, un monoplaza parado puede resultar muy difícil de detectar. Con estos nuevos indicadores, los pilotos que circulen en sentido contrario reducirán el riesgo de colisiones secundarias; las más violentas.

Las luces intermitentes mejorarán la visibilidad cuando un auto esté parado o tenga dificultades. Foto: X @F1

Estas luces complementan un sistema ya existente: las luces del alerón trasero, que indican el estado de carga eléctrica, y las integradas en la estructura trasera, que parpadean permanentemente bajo la lluvia para que los corredores sepan donde está el otro monoplaza.

Mayor seguridad para los pilotos en 2026

La FIA también aumentó los requisitos de las pruebas de choque, en particular para la célula de supervivencia. Se hizo hincapié en los impactos laterales, para proteger mejor a los conductores en los temidos choques en “T”, cuando un auto es golpeado perpendicularmente después de venir a parar al otro lado de la pista.

La FIA aumentó los requisitos de las pruebas de choque, en particular para la célula de supervivencia. Foto: X @f1

El sistema de protección antivuelco también evoluciona. La barra antivuelco, ya reforzada en los últimos años, es ahora aún más resistente. Según cifras oficiales, ahora puede soportar una carga adicional de 23% cuando el monoplaza descansa sobre su techo. Combinado con el halo, sigue reduciendo uno de los puntos débiles históricos de los monoplazas descapotables.

En la parte delantera, la estructura adopta un diseño de dos etapas. En caso de impacto moderado, el morro absorbe la energía. En caso de impacto más grave, entra en juego una segunda zona de deformación, situada más atrás, para limitar al máximo las fuerzas transmitidas al conductor.

Combinado con el halo, sigue reduciendo uno de los puntos débiles históricos de los monoplazas descapotables. Foto: X @f1

Si bien las estructuras más sólidas implican mayor peso, los ingenieros deberán buscar alternativas para cumplir con la normativa 2026, que impone una reducción significativa del peso mínimo del coche: de 800 a 768 kilogramos. Sin dudas, será un reto más que importante que influirá en el diseño del monoplaza.

