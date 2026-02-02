Arranca la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Foto: Reuters.

La Copa Libertadores 2026, el torneo continental más prestigioso de Sudamérica, comienza formalmente este martes con el inicio de la Fase 1 que corresponde a la primera instancia previa del certamen.

Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, junto con las fechas y horarios para los encuentros que marcarán el punto de partida hacia la fase de grupos.

La pelota comienza a rodar en la Copa Libertadores. Foto: Archivo.

Comienza la Copa Libertadores 2026

El primer partido de esta etapa se disputará este martes, cuando The Strongest reciba a Deportivo Táchira desde las 21:30 (hora argentina), en el marco de la serie E1.

El ganador de esta llave avanzará a la Fase 2 y se sumará al grupo de equipos que ya esperan en la siguiente ronda del torneo continental, en busca de un lugar entre los 32 mejores.

La Fase 1 está integrada por tres cruces eliminatorios a partidos de ida y vuelta. Posteriormente, la Fase 2 contará con ocho series, mientras que la Fase 3 estará compuesta por cuatro llaves decisivas. Los equipos que logren imponerse en esta última instancia accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y formarán parte del bombo 4 en el sorteo principal.

Por su parte, los cuatro clubes que queden eliminados en la Fase 3 no se despedirán de las competencias internacionales, ya que serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también integrando el bombo 4 de ese certamen.

Se pone en marcha el torneo más prestigioso del continente. Foto: NA.

La actividad de la Fase 1 continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se mida ante Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno del cruce entre Juventud de Las Piedras y Universidad Católica, completando así el programa de esta primera semana de competencia.

Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, con la excepción de Argentina, que no tendrá equipos comenzando desde esta instancia. Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela serán las federaciones con clubes en la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.