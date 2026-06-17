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Arruabarrena le anunció a Edinson Cavani que no será tenido en cuenta: rescisión de contrato y un adiós anticipado de Boca

El Matador termina de manera anticipado su vínculo con el Xeneize, el cual vencía a fin de año. Goles importantes, fallas determinantes y un paso marcado por las lesiones.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Edinson Cavani.
Edinson Cavani. Foto: X @BocaJrsOficial
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La estadía de Edinson Cavani en Boca terminó antes de lo previsto: por decisión de Rodolfo Arruabarrena, nuevo entrenador xeneize, el Matador no será tenido en cuenta y rescindió el contrato que lo vinculaba al club de La Ribera hasta fin de año.

Tras un semestre con poca actividad, el uruguayo había decidido operarse para tratar los dolores en la espalda que le impidieron ser parte de las opciones de Úbeda.

Edinson Cavani en Boca. Foto: NA.
Edinson Cavani en Boca. Foto: NA.

Sin embargo, el Vasco optó por buscar nuevos futbolistas para el ataque y el delantero dejará el club con un saldo agridulce.

Ante esto, el entrenador cuenta con Adam Bareiro, Miguel Merentiel, Milton Giménez como alternativas en la ofensiva. En tanto, es una incógnita el futuro de Exequiel Zeballos, quien aún no renovó su vínculo y podría ser transferido.

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Miguel Merentiel, autor de uno de los goles en el Superclásico. Foto: REUTERS

A la hora de las altas, el sueño de Dybala sigue vigente y continúan las tratativas para un nuevo paso de Sebastián Villa en el Xeneize.

El paso del Matador por Boca

Edinson Cavani disputó 81 partidos con la camiseta azul y oro y convirtió 28 goles. Desde su llegada en 2023, el delantero no pudo conseguir títulos y su andar estuvo marcado por buenos momentos, errores claves y las lesiones que lo alejaron de las canchas.

Edinson Cavani y Sergio Romero; Palmeiras vs. Boca; Copa Libertadores. Foto: Télam.
Edinson Cavani y Sergio Romero; Palmeiras vs. Boca; Copa Libertadores. Foto: Télam.

Apenas llegado, el uruguayo marcó un gol clave en las semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras, lo que le posibilitó al Xeneize avanzar a la final del torneo continental, que terminaría perdiendo ante Fluminense en Río de Janeiro.

Tras la salida de Almirón y la llegada de Diego Martínez, el delantero mostró su mejor versión, con un gol a River en los cuartos de final del torneo 2024.

Edinson Cavani, Boca Juniors Foto: REUTERS

Sin embargo, las lesiones comenzaron a condicionar su rendimiento y su nivel se fue diluyendo hasta quedar marcado por un gol errado insólito en la eliminación de Boca de la Copa Libertadores 2025 a manos de Alianza Lima.

Ya en 2026, solo disputó dos partidos, ambos en febrero frente a Racing y Platense y no pudo completar ninguno de los dos encuentros.

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